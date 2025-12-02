قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحرية: المشاركة في الانتخابات حجز الزاوية في صناعة مستقبل مصر وترسيخ النظام الديمقراطي

أحمد خالد
أحمد خالد

أكد أحمد خالد الحسيني، أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أهمية المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أن نزول الشباب إلى اللجان الانتخابية يمثّل حجر الزاوية في صناعة مستقبل الدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وقال الحسيني، في تصريحات صحفية اليوم، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة عززت من أجواء الثقة، ورسّخت رسالة واضحة بأن هذه الانتخابات تتسم بأعلى درجات النزاهة والشفافية، في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية وفقًا للقانون.

وأضاف أن المحكمة الإدارية لعبت دورًا مهمًا في ضبط الإيقاع القانوني للعملية الانتخابية، من خلال الفصل العادل والسريع في الطعون، بما يضمن حماية الإرادة الشعبية وعدم إهدار أصوات الناخبين.

وشدد الحسيني على أن مشاركة الشباب ليست مجرد واجب وطني، بل مسؤولية جيل كامل يسعى لبناء برلمان قادر على التعبير الحقيقي عن المواطنين، مؤكدًا أن المستقبل لن يصنعه إلا أبناء الوطن بوعيهم وحرصهم على أداء حقهم الدستوري.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشعب اخبار البرلمان الحرية حزب الحرية

