في307 مراكز انتخابية.. دوائر قنا الأربعة تستعد لاستقبال 2 مليون و215 ألف ناخب

أنهت محافظة قنا،كافة استعدادتها، لاستقبال الناخبين فى دوائر قنا الأربعة، لانتخاب ٩ مرشحين بالنظام الفردى، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعادة الانتخابات فى كافة دوائر قنا، عقب تلقى طعون تفيد بحدوث خروقات فى العملية الانتخابية.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن عدد الناخبين المقيدين في الدوائر الأربع يبلغ 2 مليون و215 ألف و436 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مركز انتخابي، تضم 352 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 9 مقاعد يتنافس عليها 129 مرشحًا.



وأكد محافظ قنا، ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الوقائية ورفع مستوى الانضباط داخل المقار، وأن النظافة والتنظيم يعكسان وعي المجتمع بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، ويسهمان في توفير تجربة انتخابية ميسّرة للجميع.

وأوضح محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا تعمل على مدار الساعة لتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، بما في ذلك تجهيز الاستراحات بالمدارس، وتوفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سهولة الوصول إلى اللجان وصناديق الاقتراع دون أي عوائق.

ودعا محافظ قنا، المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكداً أن الإقبال الواعي والمسؤول من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، ويؤكد دعم المواطنين لمؤسساتهم الوطنية واستقرار الدولة.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرار رقم 67 لسنة 2025، المتضمن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في أربع دوائر انتخابية بمحافظة قنا، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، وتشمل الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، و الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت وفرشوط، والمقرر أن يجرى الاقتراع بها.