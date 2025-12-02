أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

تمكنت قوات الأمن بقنا، من إنهاء اسطورة تاجر مخدرات بمركز دشنا، بعد ساعات قليلة من استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال مداهمة وكر إجرامي للمتهم بقرية عزبة المصرى.

وعقب استشهاد معاون الشرطة وإصابة ضابطين، جرى دعم القوة الأمنية بقوات إضافية استعانت بلودر لمداهمة المنزل المتحصن به مسجل الخطر ماجد النحاس، وتمكنت من القضاء عليه والثأر لمعاون الشرطة والضابط المصابين.

وكانت قوة أمنية من مديرية أمن قنا، توجهت لقرية عزب المصرى بمركز دشنا، لضبط وإحضار مسجل الخطر من أحد الأوكار الإجرامية، إلا أنه بادر بإطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة، ما دفع قوات الأمن للرد.

وأثناء الاشتباكات، استشهد معاون شرطة محمود البدرى، ضمن قوات أمن قنا، ومقيم بمحافظة سوهاج، فيما أصيب النقيب عبدالعزيز محمد عبد العزيز، من قطاع الأمن المركزى، والرائد لؤى عبد العزيز حسن 33 سنة من نجع حمادي، باشتباه طلق ناري بالفخذ.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المداهمة، وجرى نقل الضابط المصاب إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، فيما يجرى نقل جثة المعاون إلى المشرحة تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج.

من جانبها دفعت مديرية أمن قنا، بتعزيزات أمنية لموقع الاشتباك، لمتابعة نقل الجثة والمصاب، وملاحقة المسجل خطر المطلوب على ذمة قضايا، وجرى إخطار الأجهزة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.