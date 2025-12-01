قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

احتفلت النجمة مي عمر، بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد الست موناليزا، والذي تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2026.

وظهرت مي بصحبة معظم أبطال وصناع المسلسل، في الصور الأولى من كواليس التصوير، وجاء الاحتفال بتورتة كبيرة اسم العمل وبطلته ومؤلفه ومخرجه.

وشارك مع مي عمر في الاحتفال، النجوم سوسن بدر، وفاء عامر، شيماء سيف، إنجي المقدم، أحمد مجدي، محمود عزب، مصطفى عماد، بالإضافة إلى المؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الست موناليزا، كل من، مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC.

ومن ناحية أخرى، بدأت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضية تصوير مشاهدها في فيلم شمشون ودليلة، والذي يجمعها بالنجم أحمد العوضي في أول تعاون بينهما.

وكانت قد أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع مؤخرًا، عن تعاقد النجمة مي عمر على بطولة فيلم شمشون ودليلة مع الفنان أحمد العوضي.

وكتبت الشركة عبر صفحتها بموقع فيسبوك : “المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجمة مي عمر على بطولة فيلم شمشون ودليلة والتي ستجسد شخصية (دليلة) .. وسيكون اللقاء الأول لها مع النجم أحمد العوضي .. والذي سيجسد شخصية (شمشون) .. حيث تم رصد ميزانية ضخمة للعمل للخروج بأفضل صورة”.

وأكملت الشركة : "لما يتضمنه من مشاهد أكشن وإثارة وكوميديا .. ويتم الآن الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير جزء من أحداث الفيلم هناك .. ويجري الآن العمل على التحضيرات الأولية .. وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريباً".

يُذكر أن، مي عمر حققت نجاحاً ملحوظًا ونسب مشاهدة عالية في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل إش إش، وقدمت مي خلال أحداثه شخصية إش إش، التي تعمل كراقصة، وتواجه العديد من الأزمات، كما تناول المسلسل عالم الراقصات والصعوبات اللاتي تواجهن.

مسلسل إش إش، مكون من 30 حلقة، والعمل بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي.

مي عمر لست موناليزا وفاء عامر سوسن بدر

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

