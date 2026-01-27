تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات

كشفت هيئة الأرصاد عن استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

لذا يجب على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر إرتداء الكمامات عند الخروج.

استمرار السحب العالية والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا

مع استمرار السحب العالية والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا، ومن المتوقع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت مع دخول الرياح الشمالية الغربية .

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور الأقمار الصناعية لخرائط الطقس، التي تشير إلى وجود غطاء سحابى على غرب البلاد يصاحبه سقوط الأمطار مع تقدم الوقت ويزداد شدة الأمطار مع دخول الرياح الشمالية الغربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 13

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 10

العريش 20 11

رفح 20 10

رأس سدر 21 10

نخل 20 08

كاترين 15 03

الطور 23 10

طابا 22 10

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 24 13

الإسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 16 10

السلوم 17 09

سيوة 18 07

رأس غارب 24 12

سفاجا 25 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 26 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 08

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 26 11

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 26 11

