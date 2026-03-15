طلب عاجل للاحتلال من واشنطن بعد بدء نفاذ مخزون الصواريخ الاعتراضية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة جديدة تمر بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وذلك ببدء نفاذ مخزون الصواريخ لديها.

وأخبرت تل أبيب واشنطن بأن مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بدأ ينفد.

أردفت الصحف العبرية أن الحكومة الصهيونية توافق على خصم إضافي بقيمة 2.6 مليار شيكل لشراء مستلزمات أمنية سرية وتوفير المعدات اللازمة.

كما قال مسؤول أمريكي أنه من غير الواضح حتى الآن هل سترسل أمريكا صواريخ اعتراض إضافية لإسرائيل.

أضاف بأن ارسال الصواريخ قد يؤدي إلى الضغط على المخزون الأمريكي.

وذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية، بما فيها الذخائر العنقودية، تسرّع استنزاف صواريخ الاعتراض.



يأتي ذلك فيما يسمع دوي انفجارات قوية حاليا في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود مع لبنان نتيجة للنشاط العسكري للجيش.

