السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

شهدت واقعة قفز طالبة من ميكروباص أثناء سيره بشارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية تطورات جديدة، بعدما قام سائق السيارة بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول ملابسات الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة الكاملة

وأكد مصدر مطلع أن السائق نفى خلال التحقيقات وجود أي محاولة خطف أو تعدٍ على الطالبة، مشيرًا إلى أن الواقعة لا تزال محل فحص وتحقيق، خاصة في ظل تضارب الروايات المتداولة وعدم صدور أقوال من الطالبة حتى الآن، نظرًا لتدهور حالتها الصحية ودخولها في حالة فقدان للوعي.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت الاستماع إلى شهود العيان المتواجدين بمحيط الحادث، إلى جانب البدء في تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الواقعة، للوقوف على حقيقة ما جرى بدقة، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي دلائل مادية تثبت تعرض الطالبة لمحاولة خطف.

أسرة الطالبة

وأضاف أن أسرة الطالبة أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق، وأكدت أن معلوماتها عن الحادث استندت فقط إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل عدم قدرة ابنتهم على الإدلاء بأي تفاصيل حتى هذه اللحظة.

وفي السياق ذاته، تواصل نيابة المنتزه أول بالإسكندرية تحقيقاتها في الواقعة، حيث قررت استعجال تقرير المستشفى عن الحالة الصحية للطالبة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، مع التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لحين الانتهاء من فحصها.