بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء
شروط وإجراءات تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 والأوراق المطلوبة
قافلة "زاد العزة" الـ 125 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
رئيس أركان الجيش الروسي: سيطرنا على 17 بلدة منذ مطلع يناير
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
تحقيقات وملفات

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

شهدت واقعة قفز طالبة من ميكروباص أثناء سيره بشارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية تطورات جديدة، بعدما قام سائق السيارة بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول ملابسات الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة الكاملة 

وأكد مصدر مطلع أن السائق نفى خلال التحقيقات وجود أي محاولة خطف أو تعدٍ على الطالبة، مشيرًا إلى أن الواقعة لا تزال محل فحص وتحقيق، خاصة في ظل تضارب الروايات المتداولة وعدم صدور أقوال من الطالبة حتى الآن، نظرًا لتدهور حالتها الصحية ودخولها في حالة فقدان للوعي.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت الاستماع إلى شهود العيان المتواجدين بمحيط الحادث، إلى جانب البدء في تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الواقعة، للوقوف على حقيقة ما جرى بدقة، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي دلائل مادية تثبت تعرض الطالبة لمحاولة خطف.

أسرة الطالبة 

وأضاف أن أسرة الطالبة أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق، وأكدت أن معلوماتها عن الحادث استندت فقط إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل عدم قدرة ابنتهم على الإدلاء بأي تفاصيل حتى هذه اللحظة.

وفي السياق ذاته، تواصل نيابة المنتزه أول بالإسكندرية تحقيقاتها في الواقعة، حيث قررت استعجال تقرير المستشفى عن الحالة الصحية للطالبة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، مع التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لحين الانتهاء من فحصها.

الاسكندرية فتاة ميكروباص قفزة كاميرات

المزيد

