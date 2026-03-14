مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية

أفاد التليفزيون الإيرانية ، ببدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل، ومستوطنة إيلات.

و بحسب تقارير لوسائل اعلام فلسطينية، خلال دقائق من اطلاق موجة الصواريخ، فر أكثر من مليون مستوطن إلى الملاجئ؛ بسبب الرشقات الصاروخية الإيرانية المتتالية وتفعيل صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة.

و من جانبه، أكد التلفزيون الإيراني ، أنه تم تنفيذ الموجة 49 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف أمريكية-إسرائيلية في المنطقة.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة: نفذت القوة البحرية للحرس الثوري فجر اليوم، ضمن الموجة الـ49 من عملية "وعد صادق 4" وبالرمز "يارسول الله صلی الله علیه و آله"، ثلاث هجمات متتابعة على قواعد الإرهابيين الأمريكيين في المنطقة باستخدام نيران مكثفة من الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأضافت : "في هذه العملية الناجحة، استهدفت وحدات الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية رادارات باتريوت، أبراج المراقبة، وسواتر الدفاع الجوي في قاعدة "الظفره"، وألحقت بها أضراراً بالغة باستخدام الطائرات المدمرة والصواريخ الباليستية دقيقة الاستهداف".

كما استهدفت قاعدة "شيخ عيسى" بمختلف الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتم تدمير رادارات الإنذار المبكر، حظائر الطائرات، المنحدر المركزي، ومستودعات وقود الطائرات الأمريكية .

وأردفت بأن قاعدة "العديري" أيضًا تعرضت لضربات صاروخية وطائرات بدون طيار مكثفة، حيث تم تدمير مخازن المعدات ومخازن طائرات الهليكوبتر فيها.

وتابعت بأن مضيق هرمز تحت سيطرة كاملة وذكية للقوة البحرية للحرس الثوري، ولا يُسمح بمرور ناقلات النفط والسفن التجارية التابعة للمتجاوزين وحلفائهم، و في حال التحرك أو المرور، ستتعرض لهجوم مباشر.