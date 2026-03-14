ضبط سائق سيارة نقل تسبب في سقوط اللافتة التحذيرية بكوبري الصاغة بعد يوم من افتتاحه

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في ضوء ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط وتحطم اللافتة التحذيرية المثبتة بمدخل كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق بعد أقل من ٢٤ ساعة من افتتاحه، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة التي تم تنفيذها بالكوبري علي مدار الأشهر الماضية فقد أظهرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الكوبري أن سقوط اللافتة التحذيرية كان نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل بها، وذلك بالمخالفة للتعليمات والإرشادات المرورية التي تحظر مرور النقل الثقيل أعلى الكوبري.

وعلى الفور، تمكنت إدارة المرور من تتبع السيارة من خلال منظومة المراقبة والرقابة الأمنية المنتشرة في شوارع المحافظة، حيث تم ضبط سائق السيارة والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذلك إلزامه بتحمل تكلفة إصلاح التلفيات التي تسبب فيها على نفقته الخاصة.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على ممتلكاتها أو التلاعب بمقدراتها، مشدداً على أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من يخالف القواعد واللوائح المنظمة، حفاظاً على حقوق المواطنين والمال العام.

أضاف "الأشمونى" أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة بمختلف الميادين والشوارع والطرق الرئيسية، بما يسهم في إحكام السيطرة والرقابة على الحركة المرورية ورصد أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل معها فوراً، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الملتزمين.