السيطرة على حريق في زراعات القصب بقرية الحوطا الشرقية بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق، نشب بإحدى زراعات القصب بقرية الحوطا الشرقية التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط،إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى زراعات القصب بقرية الحوطا الشرقية التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، بسبب سرعة الرياح الترابية.

انتقل على الفور لموقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده للزراعات المجاورة.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.