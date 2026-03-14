الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط : رفع درجة الاستعداد لمواجهة الرياح المثيرة للرمال والأتربة

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مصحوبة بنشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح محافظ أسيوط أن التوقعات تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح على مختلف مراكز ومدن المحافظة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإشراف اللواء أحمد حسني، وذلك للتعامل الفوري مع أي تداعيات قد تنتج عن التقلبات الجوية، حيث تعمل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق المستمر مع مختلف الجهات التنفيذية، ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ، كما وجه مسئولي المرور والحماية المدنية والإسعاف وشركات المرافق بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، والتأكد من تثبيت اللوحات الإعلانية ومراجعة أعمدة الإنارة ومحيط المنشآت الحيوية تحسبًا لأي تأثيرات قد تنتج عن شدة الرياح.

كما تم اتخاذ إجراءات احترازية بفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق المتأثرة بالرياح الشديدة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين استقرار الأحوال الجوية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات أثناء نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمنازل أو الأسطح المتهالكة، مع القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والصحراوية نظرًا لاحتمال انخفاض أو انعدام الرؤية الأفقية واتباع تعليمات المرور في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي حالات طارئة أو أعطال من خلال الخط الساخن 114، أو التواصل مع غرفة عمليات محافظة أسيوط على مدار 24 ساعة عبر الأرقام التالية:  أرضي ( 0882135858 ) واتس آب (01000623873 ) مؤكدًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، وأن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

أسيوط الوحدات المحلية الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نشاط قوي للرياح إثارة الرمال والأتربة

