متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية متحف تل بسطا بمدينة الزقازيق، باعتباره أحد أبرز المزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة، لما يجسده من توثيق لتاريخ المنطقة الأثرية العريقة، ودوره الهام في جذب السياحة الداخلية والخارجية داخل المحافظة.

أشاد المحافظ بالدور الثقافي والتنويري الذي يضطلع به المتحف من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة واستضافة الفعاليات الهادفة إلى ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز الإعتزاز والإنتماء بتراث الحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبه أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه قام فريق عمل متحف تل بسطا بالزقازيق بتنظيم عدة فعاليات على مدار شهرى يناير وفبراير الماضيين تم تنظيم (١١) جولة إرشادية لـ (١٩٧) طالب من ذوى الهمم وطلبة المدارس وزوار المتحف للمشاركين للتعرف على مقتنيات المتحف والتمائم القديمة وأدوات التجميل عند المصرى القديم " وتنظيم (٩) ورش عمل شملت " أزهار اللوتس للأطفال كرمز للتجديد والميلاد ، ورشة رسم وتلوين مجسمات من الجبس ، ورشة أعرف أسمك باللغة الهيروغليفية ، التحنيط فى مصر القديمة ، المأكولات الشعبية فى الغطاس ،عرائس بوجى وطمطم ،الفانوس وتصنيعة ، رسم وتلوين أشكال تراثية خاصة بشهر رمضان المبارك ، خيامية ".

وأضاف مدير متحف تل بسطا أنه تم تنظيم عدة فاعليات لزوار المتحف وذلك تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمى لسلفى المتاحف والموافق ٢٠ يناير من كل عام بإلتقاط صور لجمهور المتحف ، فضلا عن تنظيم فعالية تزامنا مع اليوم العالمى للسرطان والموافق ٤ فبراير من كل عام بتنظيم جولة إرشادية للتعرف على المعبودات التي كان لها دور في الحماية من الأمراض والأوبئة.