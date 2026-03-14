قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب.. ردده قبل الإفطار

وقت إفطار الصائمين
محمد شحتة

مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يزداد حرص المسلمين على اغتنام هذه الأيام والليالي المباركة بالدعاء والعبادة والتقرب إلى الله، لما لها من فضل عظيم ومكانة خاصة في قلوب المؤمنين.

وتُعد هذه الليالي فرصة عظيمة لتحري ليلة القدر التي وصفها الله في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، لذلك يكثر المسلمون فيها من الدعاء والذكر والاستغفار، طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ويبحث الكثيرون عن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في العشر الأواخر من رمضان، اقتداءً بسنة النبي وحرصًا على نيل فضل هذه الأيام المباركة.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

اللهم اجعلنى وأهلى وذريتى والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب.
اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
اللهم اجعل اسمى وذريتى فى هذه الليلة فى السعداء، وروحى مع الشهداء، وإحسانى فى عليين، وإساءتى مغفورة.
اللهم افتح لى الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عنى، وارزقنى رزقًا تغيثنى به من فضلك الطيب الحلال.
اللهم ما قسمت فى هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لى منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عنى وعن جميع المسلمين.
اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منى وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنى بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب

اللهم تغمدنى في هذه الليلة بسابغ كرمك، واجعلنى فيها من أوليائك، واجعلها لى خيرًا من ألف شهر، مع عظيم الأجر وكريم الذخر.
اللهم لا تصرفنى من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعى مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما فى الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.
اللهم اجعلنى وأهلى وذريتى والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب.
اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
اللهم إنى أسألك فى ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به، وأن تقضى حاجتى يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تدع لنا فى هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبتَّه، ولا طالبًا إلا وفقته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هى لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا قاضى الحاجات، يا مجيب الدعوات.اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

أرشيفية

بالصور

فيديو

المزيد

