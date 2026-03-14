تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني

أعلن الجهازان الفنيان لنادي بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن التشكيل الرسمي لمواجهتهما، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا على ملعب باي أرينا ضمن الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: أولريش

الدفاع: ستانيتش – أوباميكانو – تاه – كارلا

خط الوسط: بافلوفيتش – كيميتش – لايمر

الهجوم: لويس دياز – نيكولاس جاكسون – أوليسي.

وجاء تشكيل بايرن ليفركوزن كالتالي:

حراسة المرمى: بلاسوِتش (28)

خط الدفاع: كوانساه (4)، فرنانديز (6)

خط الوسط: أندريتش (8 – قائد)، تيلمان (10)، تيريير (11)، تابسوبا (12)، شيك (14)، بوكو (19)

خط الهجوم: غارسيا (24)، كولبريث (42)

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أوملين، لومب، هوفمان، أيرمان، تابي، تيلا، بالاسيوس، مازا، كوفاني.

ويدخل بايرن ميونيخ المباراة وهو يتصدر الترتيب برصيد 66 نقطة جمعها من 25 مباراة، بعد أن سجل 21 فوزا مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة فقط، في موسم يفرض فيه بايرن هيمنته الواضحة على المنافسة، ويمتلك الفريق أقوى خط هجوم في البطولة، حيث سجل 92 هدفا حتى الآن، وهو رقم يعكس القوة التهديفية الكبيرة التي يمتلكها.

ولم يقتصر تفوق بايرن على الجانب الهجومي فحسب، بل أظهر صلابة دفاعية ملحوظة، إذ لم يدخل مرماه سوى 24 هدفا، ليجمع بين أقوى خط هجوم وأفضل دفاع في الدوري، مما يزيد فرصه في الاحتفاظ بالصدارة حتى نهاية الموسم.

في المقابل، يحتل باير ليفركوزن المركز السادس برصيد 44 نقطة ويتطلع إلى الاستفادة من الكادر الأرضي والجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز الآمال في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.