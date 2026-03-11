قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
بعد الفوز في أتالانتا.. بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي الفريق للإصابة

مجدي سلامة

قال بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن جمال موسيالا وألفونسو ديفيز والحارس يوناس أوربيخ، سيغيبون عن الملاعب لفترة من الوقت بعد تعرضهم لإصابات خلال الفوز الساحق 6-1 في أتلانتا بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وخلال فوز بايرن في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال في إيطاليا قبل مباراة الإياب في الأسبوع المقبل، تعرض صانع اللعب موسيالا لإصابة في كاحله الأيسر، الذي تعرض للكسر في العام الماضي.

وعاد صانع لعب منتخب ألمانيا موسيالا، الذي يستهدف المشاركة في المباريات قبل انطلاق كأس العالم في يونيو، إلى الملاعب مؤخرا بعد تعافيه من كسر في الكاحل والساق في يوليو الماضي.

وأصيب ديفيز لاعب منتخب كندا، الذي غاب لفترة بسبب الإصابة أيضا، في الفخذ، بينما سيغيب الحارس أوربيخ بسبب ارتجاج في المخ تعرض له في نهاية المباراة عندما اصطدم بأحد لاعبي أتلانتا.

ولم يذكر بايرن، الذي يبتعد بصدارة الدوري بفارق 11 نقطة، مدة غياب اللاعبين الثلاثة عن الملاعب.

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

مرتبات شهر مارس 2026

زيادة المرتبات

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

العشر الأواخر من رمضان.. علي جمعة: الاعتكاف والقيام والدعاء مفتاح الثواب العظيم

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم جاء نتيجة قلبه الطاهر.. والمحبة الحقيقية تظهر بالسلوك الصالح

الدكتور جمال شعبان

جمال شعبان: قلب الإنسان ينبض 100 ألف مرة يوميًا ويضخ 7 آلاف لتر دم

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

