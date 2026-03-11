بعد الفوز في أتالانتا.. بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي الفريق للإصابة

قال بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن جمال موسيالا وألفونسو ديفيز والحارس يوناس أوربيخ، سيغيبون عن الملاعب لفترة من الوقت بعد تعرضهم لإصابات خلال الفوز الساحق 6-1 في أتلانتا بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وخلال فوز بايرن في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال في إيطاليا قبل مباراة الإياب في الأسبوع المقبل، تعرض صانع اللعب موسيالا لإصابة في كاحله الأيسر، الذي تعرض للكسر في العام الماضي.

وعاد صانع لعب منتخب ألمانيا موسيالا، الذي يستهدف المشاركة في المباريات قبل انطلاق كأس العالم في يونيو، إلى الملاعب مؤخرا بعد تعافيه من كسر في الكاحل والساق في يوليو الماضي.

وأصيب ديفيز لاعب منتخب كندا، الذي غاب لفترة بسبب الإصابة أيضا، في الفخذ، بينما سيغيب الحارس أوربيخ بسبب ارتجاج في المخ تعرض له في نهاية المباراة عندما اصطدم بأحد لاعبي أتلانتا.

ولم يذكر بايرن، الذي يبتعد بصدارة الدوري بفارق 11 نقطة، مدة غياب اللاعبين الثلاثة عن الملاعب.