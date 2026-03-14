مع تغييرات الجو.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية و نشاط الرياح و الأتربة، مما يؤثر على صحة مرضى الجيوب الأنفية ، و يؤدي إلر بعض المشاكل الصحية نتيجة هذه التقلبات.

كيفية إدارة آلام الجيوب الأنفية أثناء تغيرات الطقس

يمكن أن تساعد التدابير الاستباقية في تقليل عدم الراحة في الجيوب الأنفية أثناء الظروف الجوية الصعبة.

-تدابير نمط الحياة الوقائية

ابق رطبا: شرب كمية كافية من الماء يحافظ على أغشية الجيوب الأنفية رطبة وأقل عرضة للتهيج.

استهدف ما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميا، وزيادة المدخول أثناء النشاط البدني أو البيئات الجافة.

استخدم المرطب: إضافة الرطوبة إلى الهواء الداخلي الجاف، خاصة في فصل الشتاء، يساعد على تهدئة بطانات الأنف ويمنع الجفاف، و تأكد من التنظيف المنتظم لتجنب تراكم العفن.

الحفاظ على بيئة نظيفة: التهوية المنتظمة تقلل من الملوثات الداخلية ومسببات الحساسية، ويمكن أن يؤدي استخدام جهاز تنقية الهواء إلى إزالة الجسيمات الدقيقة، خاصة خلال موسم الحساسية أو ما بعد العاصفة، تجنب الدخان والمواد الكيميائية القاسية ودخان التبغ لتحسين صحة الجيوب الأنفية.

-العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية السريعة

الري الأنفي: يمكن أن يؤدي استخدام الشطف المالح مع وعاء نيتي أو زجاجة شطف الجيوب الأنفية إلى طرد مسببات الحساسية والمخاط بشكل فعال. غالبا ما يوفر الاستخدام اليومي أو حسب الحاجة تحسينات كبيرة.

الكمادات الدافئة: وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على الوجه يخفف المخاط ويخفف من ضغط الوجه. يمكن أن يوفر هذا العلاج الذي يمكن الوصول إليه راحة سريعة.

خيارات بدون وصفة طبية: قد توفر مزيلات الاحتقان والبخاخات المالحة راحة مؤقتة ولكن يجب استخدامها بحذر وفقط وفقا للتوجيهات لتجنب احتقان الارتداد أو التهيج.