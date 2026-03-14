قبل العيد.. نصائح ضرورية عند شراء الرنجة

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام على شراء سمك الرنجة من المحلات و الأسواق استعداد للعيد.



نصائح لشراء الرنجة

إليك ما يجب البحث عنه عند شراء الرنجة:

-اختبار الرائحة

واحدة من أهم النصائح لشراء الرنجة: يجب أن يكون للأسماك الطازجة رائحة نظيفة، تجنب أي سمكة رائحتها حامضة أو لها رائحة تشبه الأمونيا. الرائحة المنعشة والممتعة هي مؤشر واضح على أن الرنجة لا تزال في حالة ممتازة.

-عيون صافية

بالنسبة للأسماك الكاملة، يجب أن تكون العيون مشرقة وواضحة ومنتفخة قليلا. العيون الغائمة أو الغارقة هي علامات على الأسماك الفاسدة.

-لحم ثابت

اضغط برفق على الرنجة؛ يجب أن يعود اللحم بسرعة. تشير البقع الطرية أو الناعمة إلى أن الأسماك ليست طازجة وقد لا تكون مناسبة للاستهلاك. يجب أن تشعر الأسماك الطازجة بالثبات والمرونة، مما يضمن التعامل معها وتخزينها بشكل صحيح.

-بشرة لامعة

يجب أن يكون للأسماك الطازجة بشرة لامعة ورطبة تعكس الضوء، وهي علامة على الصحة والنضارة. الجلد الجاف أو المتقشر أو الباهت هو علم أحمر بأن الرنجة قد تكون أكبر سنا أو مخزنة بشكل غير صحيح. تحافظ البشرة الصحية أيضا على النكهات الطبيعية للأسماك، مما يساهم في تجربة أكل أفضل.

-تجنب السوائل المفرطة

يجب ألا تحتوي الأسماك المعبأة مسبقا على سائل مفرط في العبوة، لأنها يمكن أن تكون علامة على التدهور. يشير الكثير من السائل إلى أن السمك ربما تم إذابته وإعادة تجميده، مما يؤثر على كل من الملمس والنكهة. تحقق دائما من الحد الأدنى من السائل للتأكد من حصولك على أفضل جودة.

المصدر: greendale