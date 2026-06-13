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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكيمي يتحدى السامبا قبل المونديال: نحن برازيل إفريقيا.. وسنقاتل من أجل الفوز

حكيمي
حكيمي
محمد سمير

رفع أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب، سقف التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن “أسود الأطلس” يمتلكون من الجودة والثقة ما يؤهلهم لمقارعة كبار العالم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، أطلق نجم باريس سان جيرمان تصريحات قوية عندما قال: “نعرف جيدًا جودة لاعبي البرازيل، لكننا نمتلك الجودة أيضًا، نحن برازيل إفريقيا، وأعتقد أننا مع دعم الجماهير المغربية قادرون على تحقيق الكثير في كأس العالم”.

وتحدث قائد المنتخب المغربي عن المواجهة الخاصة التي ستجمعه بالنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدًا أن التعامل مع خطورة لاعب ريال مدريد لا يمكن أن يكون مسؤولية فردية.

وقال حكيمي: “الجميع يعرف قوة منتخب البرازيل وقيمة فينيسيوس، لقد واجهته أكثر من مرة وأعرف جيدًا إمكانياته الكبيرة، لكن إيقافه وإيقاف بقية نجوم البرازيل يحتاج إلى عمل جماعي والتزام دفاعي من جميع اللاعبين”.

وأضاف: “استعددنا للمباراة بشكل جيد للغاية، واللاعبون في حالة تركيز كاملة، ونحن جاهزون لتقديم مباراة كبيرة تليق باسم المنتخب المغربي”.

وأكد نجم أسود الأطلس أن المنتخب المغربي لا يفكر حاليًا إلا في مواجهة البرازيل، رافضًا الحديث عن الأدوار المقبلة أو حسابات التأهل.

وأوضح: “نفكر فقط في المباراة الأولى، وبعدها سنتعامل مع كل مباراة على حدة. بالطبع نطمح لتقديم بطولة أفضل من مونديال قطر 2022، لكن تركيزنا بالكامل منصب على مواجهة البرازيل وتحقيق نتيجة إيجابية”.

وأشاد حكيمي بالدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به المنتخب المغربي في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن حضور الجماهير يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة قبل المواجهات الكبرى.

وقال: “لا أشك أبدًا في حب الجماهير المغربية لمنتخبها، لقد رأينا ذلك في كل مكان، سواء خلال المباريات أو حتى أمام مقر إقامة المنتخب. الجماهير دائمًا حاضرة وتدعمنا بكل قوة”.

وأضاف بثقة كبيرة: “أتوقع أن يكون عدد الجماهير المغربية في المدرجات أكبر من جماهير البرازيل. هذا الدعم يمنحنا طاقة إضافية ويجعلنا أكثر إصرارًا على تقديم مباراة تليق بالمغرب”.

واختتم حكيمي تصريحاته برسالة حملت الكثير من الثقة والإصرار، مؤكدًا أن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل والالتزام.

وقال قائد المنتخب المغربي: “لا أؤمن بالخرافات أو التشاؤم، أؤمن فقط بالعمل الجاد والتضحية والثقة بالنفس، وبعد ذلك يأتي التوفيق من الله”.

وتترقب الجماهير العربية والأفريقية واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات، عندما يصطدم المنتخب المغربي بنظيره البرازيلي، في مواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس إلى تأكيد أن إنجاز مونديال قطر لم يكن صدفة، وأن المغرب بات رقمًا صعبًا على الساحة العالمية.

أشرف حكيمي منتخب المغرب البرازيل كأس العالم 2026

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