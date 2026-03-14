داخل العراق وخارجه.. تنفيذ 8 عمليات نوعية استهدفت القواعد الأمريكية
محمد رمضان يعلن عودته للدراما الرمضانية في 2027
السفير عاطف سالم: حكومة نتنياهو تسعى لتوسيع إسرائيل من النهر للبحر
طوارئ بمستشفيات سوهاج.. تحذيرات لمرضى الصدر من تقلبات الطقس
الحلقة 24.. حب تارا عماد وعمرو سعد يواجه اعتراض الأهل في إفراج
هل زكاة الفطر بعد صلاة العيد تعد صدقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع
أسعار ومواصفات شيري تيجو 9 موديل 2026 في السوق السعودي
علامة تظهر على اللسان تكشف نقص الحديد.. و7 أغذية مطلوبة للجسم فورا
استعدادات في سوهاج لمواجهة تقلبات الطقس وتحذيرات من رياح وأتربة
الحلقة 24.. مواجهة مؤثرة بين تارا عبود ووالدها في فخر الدلتا
السعودية .. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الجوف
يعد نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بفقر الدم، لكن ما لا يعرفه كثير من الناس أن الجسم قد يرسل إشارات مبكرة تكشف هذا النقص، ومن بينها علامة قد تظهر على اللسان.


فاللسان ليس مجرد عضو يساعد على التذوق والكلام، بل يمكن أن يكون مؤشرًا مهمًا على الحالة الصحية العامة للجسم، حيث تظهر عليه بعض التغيرات التي قد تدل على نقص عناصر غذائية مهمة مثل الحديد.


كيف يظهر نقص الحديد على اللسان؟


قالت الدكتور سكينة جمال خبيرة التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه من أبرز العلامات التي قد تظهر على اللسان عند نقص الحديد أن يصبح لونه شاحبًا أو باهتًا بدلًا من اللون الوردي الطبيعي، كما قد يبدو اللسان أملس أكثر من المعتاد بسبب اختفاء النتوءات الصغيرة الموجودة على سطحه.


وفي بعض الحالات قد يشعر الشخص بحرقان في اللسان أو ألم خفيف، خاصة عند تناول الأطعمة الحارة أو الحمضية.


لماذا يؤثر نقص الحديد على اللسان؟


الحديد عنصر أساسي يساعد الجسم على إنتاج الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء، وهو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.


وعندما ينخفض مستوى الحديد تقل كمية الأكسجين التي تصل إلى الأنسجة، بما في ذلك الأنسجة الموجودة في الفم واللسان، وهو ما يؤدي إلى ظهور بعض التغيرات في شكله ولونه.


أعراض أخرى لنقص الحديد


لا يقتصر نقص الحديد على التغيرات التي تظهر في اللسان فقط، بل قد يسبب مجموعة من الأعراض الأخرى، منها:
التعب والإرهاق المستمر
شحوب الجلد
الدوخة والصداع
ضيق التنفس
ضعف التركيز
تساقط الشعر
برودة اليدين والقدمين
وفي الحالات الشديدة قد يشعر الشخص بخفقان القلب أو ضعف عام في الجسم.


من الأكثر عرضة لنقص الحديد؟


تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد، خاصة خلال فترات الحمل أو بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية.


كما أن الأطفال والمراهقين قد يعانون من نقص الحديد بسبب احتياجات النمو، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحديد في نظامهم الغذائي.


أطعمة تساعد على رفع مستوى الحديد


لحسن الحظ يمكن تعويض نقص الحديد من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية به، مثل الكبدة واللحوم الحمراء والسبانخ والعدس والفاصوليا.


كما أن تناول فيتامين سي مع الأطعمة الغنية بالحديد يساعد على زيادة امتصاصه في الجسم، مثل تناول عصير الليمون أو البرتقال مع الوجبات.


متى يجب الانتباه؟


إذا لاحظ الشخص تغيرات غير معتادة في شكل اللسان أو لونه، مع الشعور بالتعب أو الدوخة، فمن الأفضل إجراء تحليل دم للتأكد من مستوى الحديد والهيموجلوبين في الجسم.


فالاكتشاف المبكر لنقص الحديد يساعد على علاجه بسهولة قبل أن يتطور إلى مشكلات صحية أكثر خطورة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

نور هشام سليم 

بصيت في المرايا .. نور هشام سليم يكشف رد فعله بعد عملية التحول الجنسي

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربينى

نظر محاكمة 11 متهما بقضية خلية داعش التجمع الأول.. اليوم

المتهم

ضبط شخص ظهر في حالة عدم اتزان بشوارع مصر الجديدة

المتهم

كدمات متفرقة.. زوج يعتدي على زوجته بوحشية لهذا السبب.. تفاصيل

بالصور

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد