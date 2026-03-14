علامة تظهر على اللسان تكشف نقص الحديد.. و7 أغذية مطلوبة للجسم فورا

يعد نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بفقر الدم، لكن ما لا يعرفه كثير من الناس أن الجسم قد يرسل إشارات مبكرة تكشف هذا النقص، ومن بينها علامة قد تظهر على اللسان.



فاللسان ليس مجرد عضو يساعد على التذوق والكلام، بل يمكن أن يكون مؤشرًا مهمًا على الحالة الصحية العامة للجسم، حيث تظهر عليه بعض التغيرات التي قد تدل على نقص عناصر غذائية مهمة مثل الحديد.



كيف يظهر نقص الحديد على اللسان؟



قالت الدكتور سكينة جمال خبيرة التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه من أبرز العلامات التي قد تظهر على اللسان عند نقص الحديد أن يصبح لونه شاحبًا أو باهتًا بدلًا من اللون الوردي الطبيعي، كما قد يبدو اللسان أملس أكثر من المعتاد بسبب اختفاء النتوءات الصغيرة الموجودة على سطحه.



وفي بعض الحالات قد يشعر الشخص بحرقان في اللسان أو ألم خفيف، خاصة عند تناول الأطعمة الحارة أو الحمضية.



لماذا يؤثر نقص الحديد على اللسان؟



الحديد عنصر أساسي يساعد الجسم على إنتاج الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء، وهو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.



وعندما ينخفض مستوى الحديد تقل كمية الأكسجين التي تصل إلى الأنسجة، بما في ذلك الأنسجة الموجودة في الفم واللسان، وهو ما يؤدي إلى ظهور بعض التغيرات في شكله ولونه.



أعراض أخرى لنقص الحديد



لا يقتصر نقص الحديد على التغيرات التي تظهر في اللسان فقط، بل قد يسبب مجموعة من الأعراض الأخرى، منها:

التعب والإرهاق المستمر

شحوب الجلد

الدوخة والصداع

ضيق التنفس

ضعف التركيز

تساقط الشعر

برودة اليدين والقدمين

وفي الحالات الشديدة قد يشعر الشخص بخفقان القلب أو ضعف عام في الجسم.



من الأكثر عرضة لنقص الحديد؟



تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد، خاصة خلال فترات الحمل أو بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية.



كما أن الأطفال والمراهقين قد يعانون من نقص الحديد بسبب احتياجات النمو، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحديد في نظامهم الغذائي.



أطعمة تساعد على رفع مستوى الحديد



لحسن الحظ يمكن تعويض نقص الحديد من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية به، مثل الكبدة واللحوم الحمراء والسبانخ والعدس والفاصوليا.



كما أن تناول فيتامين سي مع الأطعمة الغنية بالحديد يساعد على زيادة امتصاصه في الجسم، مثل تناول عصير الليمون أو البرتقال مع الوجبات.



متى يجب الانتباه؟



إذا لاحظ الشخص تغيرات غير معتادة في شكل اللسان أو لونه، مع الشعور بالتعب أو الدوخة، فمن الأفضل إجراء تحليل دم للتأكد من مستوى الحديد والهيموجلوبين في الجسم.



فالاكتشاف المبكر لنقص الحديد يساعد على علاجه بسهولة قبل أن يتطور إلى مشكلات صحية أكثر خطورة.