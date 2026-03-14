استقالة رئيسة لجنة الحكام في زامبيا بسبب الفساد

أعلنت جلاديس لينجوي مويبا، رئيس لجنة الحكام في زامبيا، استقالتها من منصبها، بسبب الممارسات الفاسدة داخل هيئة الحكام في زامبيا.

وقالت في خطاب وجهته للاتحاد الزامبي: “بالإشارة إلى العنوان أعلاه، أود إبلاغ مكتبكم بأنني قد استقالت من منصبي كرئيس للجنة الحكام في اتحاد كرة القدم في زامبيا، أود أن أشكر الرئيس والمجلس التنفيذي بأكمله على منحي هذه الفرصة لرئاسة هذه المؤسسة نيابة عنهم. كما أود أن أشكر زملائي على دعمهم خلال فترة ولايتي القصيرة”.

وأضافت: “لقد عملت في مجال التحكيم لأكثر من 25 عامًا، وشهدت كيف تطور التحكيم على مر السنين، ونشأت في بيئة تتسم بالنزاهة. عملت تحت إشراف اتحاد الحكام في زامبيا وتحت قيادة الراحل كاتونجو كابونجو كمدير للحكام، رحمه الله، لم أرَ قط هذا المستوى من الفساد في التحكيم. ربما كان موجودًا من قبل، لكن ليس إلى هذا الحد”.

واختتم: “السيد الأمين العام، لقد تم تحويلنا إلى مجرد هيكل للجنة. مدير الحكام لديه صلاحيات أكثر منا. لقد تساءلت عن التعيينات الدائمة للحكام الفاسدين، وقد قرر تجاهل توجيهاتي وقرر تعيين نفس الحكام. سلوكه يتحدث عن نفسه، مرة أخرى، أشكركم جزيل الشكر على منحي هذه الفرصة للإنقاذ”.