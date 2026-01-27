قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
أخبار البلد

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة
ياسمين بدوي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2026 ، يتساءل عنه طلاب الشهادة الإعدادية 2026 وأولياء الأمور ، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

يمكن لمن يهمه الأمر تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي قريباً

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/preparatorycertificate 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي فتتمثل فيما يلي :

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

أما عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ، فمن المقرر أن يتم إعلانها رسميا خلال أيام بعد إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات الموجودة بجميع محافظات الجمهورية ، ثم اعتمادها رسمياً من كل محافظ في محافظته .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. المؤشرات مطمئنة

وأعلنت مديريات مديرية التربية والتعليم ،  أن المؤشرات الأولية لـ  نتيجة الصف الثالث الإعدادي ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2026 الشهادة الإعدادية 2026 الثالث الإعدادي

