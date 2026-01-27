رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2026 ، يتساءل عنه طلاب الشهادة الإعدادية 2026 وأولياء الأمور ، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

يمكن لمن يهمه الأمر تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي قريباً

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/preparatorycertificate

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي فتتمثل فيما يلي :

ادخل على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

أما عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ، فمن المقرر أن يتم إعلانها رسميا خلال أيام بعد إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات الموجودة بجميع محافظات الجمهورية ، ثم اعتمادها رسمياً من كل محافظ في محافظته .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. المؤشرات مطمئنة

وأعلنت مديريات مديرية التربية والتعليم ، أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.