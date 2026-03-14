شريف عبد النور: أفخر بمسيرة والدي وألجأ إليه في الأزمات.. ومنير فخري يرد

أعرب شريف عبد النور، العضو المنتدب لشركة GB Capital، عن فخره الكبير بمسيرة والده منير فخري عبد النور، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا للاستفادة من خبراته الطويلة وتجربته الواسعة في الحياة العامة والعمل.

الأزمات الكبرى التي تتطلب الحكمة والخبرة

وقال عبد النور، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» المذاع عبر قناة «النهار»، إنه يلجأ إلى والده في الأزمات الكبرى التي تتطلب الحكمة والخبرة، بينما يتوجه إلى والدته عندما يحتاج إلى النصيحة أو الدعم العاطفي في المواقف البسيطة.

التفاهم والاحترام

وأوضح أن علاقته بوالده تقوم على التفاهم والاحترام، مشيرًا إلى أنه رغم تمسك والده بآرائه أحيانًا، فإنه يستمع جيدًا إلى وجهات النظر المختلفة ويقدر الحوار، مؤكدًا أن الاختلافات بينهما نادرة للغاية.

من جانبه، أكد منير فخري عبد النور أن الجيل الجديد يتمتع بفرص تعليمية ومهنية لم تكن متاحة لجيله، مشيرًا إلى أن ابنه حصل على تعليم متميز في جامعات عالمية مثل جامعة ديوك وجامعة هارفارد، كما اكتسب خبرة عملية في مؤسسات مالية كبرى مثل Goldman Sachs، وهي فرص لم تكن متاحة في الماضي.

كما أشاد بدور زوجته، مؤكدًا أنها تمثل سندًا حقيقيًا للأسرة، واصفًا إياها بالأم المثالية التي لعبت دورًا كبيرًا في تماسك العائلة.

الاختلافات في الرأي

وأضاف عبد النور الأب أن الاختلافات في الرأي بينه وبين ابنه تبقى محدودة، وغالبًا ما تكون في بعض القضايا السياسية، مؤكدًا أن مسيرته العملية والسياسية الطويلة تمثل تجربة يعتز بها كثيرًا.