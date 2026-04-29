الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

-وزير التعليم العالي يؤكد: 

• أهمية الاستعداد الأمثل لاستضافة بطولة الألعاب الإفريقية للجامعات 2026 بما يليق بمكانة مصر

• دعم القيادة السياسية يعزز ريادة مصر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى 

• مصر تواصل ترسيخ ريادتها في استضافة البطولات الإفريقية

• تطوير الرياضة الجامعية لإعداد جيل قادر على المنافسة محليًّا ودوليًّا 

• أهمية إنشاء منظومة متكاملة للصحة واللياقة البدنية بالجامعات المصرية

رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية يشيد باستعدادات دورة الألعاب الإفريقية للجامعات ويؤكد قدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبرى

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور د.أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وعضو الاتحاد الرياضي للجامعات ووزير الشباب والرياضة السابق، ود.أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد، إلى جانب السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور أشرف صبحي، مشيدًا بدوره في دعم وتطوير الرياضة الجامعية، وتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية على المستويين الجامعي والإقليمي.

وأكد الوزير أهمية الاستعداد الجيد لاستضافة بطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات 2026، المقرر تنظيمها خلال الفترة من (٩ : ١٦) أغسطس المقبل، بما يليق باسم ومكانة مصر، مشيرًا إلى ما تمتلكه الدولة من خبرات وقدرات تنظيمية راسخة وبنية تحتية رياضية متطورة، تعزز الثقة الدولية في قدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة، وترسيخ دور الرياضة كجسر للتقارب بين الشعوب.

وأشار "قنصوة" إلى أهمية تطوير منظومة الرياضة الجامعية بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على المنافسة محليًّا ودوليًّا، من خلال تعزيز دور الجامعات في تأهيل الطلاب رياضيًّا وثقافيًّا، وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات؛ بما يجعل الجامعات المصرية حاضنة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال يمثلون مصر في مختلف المحافل.

كما أشار الوزير إلى أن اهتمام وزارة التعليم العالي بالأنشطة الرياضية يعود لدورها في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية وبناء الشخصية المتكاملة، داعيًا الجامعات والمعاهد إلى دعم الرياضة والإبداع جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية والبحثية، وموجهًا بتكثيف الأنشطة خلال الإجازة الصيفية، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية في إطار إستراتيجية الدولة للتعاون الدولي.

ووجه وزير التعليم العالي الاتحاد الرياضي للجامعات بضرورة تكثيف الجهود ضمن المشروعات القومية لرفع اللياقة البدنية، من خلال قياس معدلات السمنة وتكوين الجسم لدى الطلاب ضمن منظومة تقييم شاملة، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة ووضع خريطة للياقة البدنية داخل الجامعات، مع التوجه نحو إنشاء مركز متخصص لمكافحة السمنة بكل جامعة.

ومن جانبه، أعرب د.أشرف صبحي عن تقديره وامتنانه للدكتور عبدالعزيز قنصوة على الجهود المبذولة في الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات، مؤكدًا أن ما يتم من تجهيزات وتنظيم يعكس جدية الدولة وحرصها على إنجاح هذا الحدث القاري بما يليق باسم ومكانة مصر.

كما وجه المجلس خالص الشكر والتقدير إلى د.أحمد راغب، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد السابق؛ تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية.

ووافق المجلس على تفويض د.أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات القائم بأعمال نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بجانب عمله.

ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات 2026، ووضع اللمسات النهائية لخطة التنظيم من خلال تنسيق الجهود بين مختلف اللجان، بما يضمن خروج الحدث بالصورة التي تليق باسم ومكانة مصر إفريقيًّا ودوليًّا، حيث إنه من المقرر أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من الجامعات الإفريقية، بما يعزز روح التنافس والتواصل بين شباب القارة، ويدعم أهداف تطوير الرياضة الجامعية كمنصة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل، حيث تسير الاستعدادات وفق جدول زمني دقيق يغطي الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة وكافة الشركاء من الجامعات والمؤسسات المعنية.

كما ناقش المجلس خطة النشاط الرياضي للجامعات للعام الجامعي 2026/2027، وفي هذا الإطار أكد الوزير أهمية وضع آليات واضحة ومنهجية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، من خلال تعزيز التعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات والمراكز الرياضية داخل الجامعات؛ بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب ودعمها بالشكل الأمثل.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه، تقريرًا مفصلًا حول الأنشطة التي نفذت بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة رقم (٥٣)، وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للدورة، وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، مؤكدًا أهمية فعاليات الدوري في تعزيز الرياضة الجامعية، واكتشاف المواهب الرياضية، وصقل مهارات الطلاب، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير هذه الدورة، وتحسينها من كافة النواحي.

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الوذمة الشحمية علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما
عمرو يوسف
بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
سوء التغذية.. تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
