بيان رسمي من الفيفا بعد فضيحة "الفار" في مباراة قطر وسويسرا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانًا رسميًا لتهدئة الجدل الذي أُثير عقب مواجهة منتخبي قطر وسويسرا في كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي وشهدت احتساب ركلة جزاء تاريخية لصالح المنتخب السويسري.

وأوضح “فيفا” في بيانه أن نظام التقنية الآلية تعرض لخلل فني مؤقت خلال الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 14 أثناء مراجعة لقطة ركلة الجزاء، وهو ما أدى إلى توقف عرض خطوط التسلل بشكل آلي على الشاشات.

وأكد الاتحاد الدولي أن هذا العطل كان بسيطًا ومحدودًا، وتمت معالجته سريعًا من قبل الفريق التقني المختص، مشددًا على أن عمل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لم يتأثر إطلاقًا بالمشكلة.

وأضاف البيان أن حكام الـVAR لجأوا إلى استخدام الطريقة اليدوية لرسم خطوط التسلل بشكل احترازي، قبل أن تؤكد المراجعة النهائية صحة القرار المتخذ دون أي أخطاء تحكيمية.

واختتم “فيفا” توضيحه بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تمت وفق البروتوكولات المعتمدة، وأن دقة القرارات التحكيمية لم تتأثر بالعطل الفني الذي تم التعامل معه فورًا