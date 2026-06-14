أحمد عيد عبد الملك: حسام حسن سيغير طريقه اللعب أمام بلجيكا بسبب هذا اللاعب

قال أحمد عيد عبد الملك ، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق إن مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا غدا الاثنين في بداية مشوار الفراعنة في المونديال، ستكون في غايه القوة والصعوبة، لكن في الوقت نفسه لاعبو المنتخب لديهم القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم من تحقيق نتيجة ايجابية .

وأكد عبد الملك في تصريحات لبرنامج " لعبه والتانية " مع الإعلامي كريم رمزي ، عبر إذاعة ميجا إف إم ، أن الجهاز الفني بقيادة ، حسام حسن ، سيقوم بتغيير طريقه اللعب من أجل إحكام الرقابة علي دوكو نجم المنتخب البلجيك ، لأنه الأفضل بين عناصر منتخب بلاده.

وأوضح ان محمد هاني لن يكون الوحيد المكلف برقابه دوكو ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيحكم الرقابه عليه بأكثر من لاعب.

وأوضح أنه يتعين على الجهاز الفني تنظيم شكل المنتخب من خلال التوازن بين الدفاع والهجوم، لأن اللعب تحت الكرة وهي الطريقه التي اعتمد عليها الجهاز الفني في أمم أفريقيا الماضية ستعرض اللاعبين لضعف شديد في اللياقه البدنية وتحديداً في الشوط التاني.