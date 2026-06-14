كرة السرعة تطرق أبواب الألعاب الأفريقية.. ومصر تراهن على حصد الميداليات

تقدم الاتحاد العربي الأفريقي لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين بطلب رسمي إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بضرورة إدراج لعبة كرة السرعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقبلة التي تستضيفها مصر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة وتعزيز حضورها ضمن كبرى الأحداث الرياضية القارية.



وأكد الاتحاد أن ضم كرة السرعة إلى دورة الألعاب الأفريقية سيمثل خطوة مهمة في مسيرة اللعبة، خاصة أن مصر تعد القوة الأولى عالميًا في هذه الرياضة، بما يمنحها فرصة كبيرة للمنافسة على أكثر من ميدالية وتحقيق إضافة جديدة للرياضة المصرية على المستوى القاري.



وقال المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة: "نتطلع إلى أن تشهد دورة الألعاب الأفريقية المقبلة ظهور كرة السرعة ضمن البرنامج الرسمي للمنافسات، خاصة أن اللعبة تمتلك قاعدة ممارسة متنامية في عدد من الدول العربية والأفريقية، كما أنها رياضة مصرية المنشأ تستحق أن تحظى بمكانتها داخل أكبر المحافل الرياضية بالقارة."



وأضاف: "مصر تمتلك أبطالًا على أعلى مستوى فني، وضم اللعبة إلى دورة الألعاب الأفريقية سيمنح أبناء القارة فرصة أكبر للتعرف عليها وممارستها، كما سيعزز من فرص المنتخبات الأفريقية في تطوير مستوياتها الفنية خلال السنوات المقبلة."



وأوضح المستشار عمرو حسين ان اللعبة أدرجت رسميا فى دورة الألعاب الافريقيه فى غانا٢٠٢٤ كلعبة استعراضية وبالتالي اصبحت اللعبة لها الحق في ان تدرج رسميا فى الدورة القادمة والمقامة في بلد المنشأ مصر فكيف لغانا الموافقه علي ادارج اللعبه بالاتفاق مع الاوكسا برئاسة اللواء/ أحمد ناصر وتوفير كل سبل النجاح لأدراجها وأنها تغيب في مصر ويبقى الاولى أن مصر تدرج اللعبة خاصة وأنها مصرية



وفي سياق آخر، يواصل الاتحاد العربي الأفريقي لكرة السرعة استعداداته المكثفة لتنظيم البطولة العربية الأفريقية لكرة السرعة وبطولة الأندية العربية الأفريقية، المقرر إقامتهما بالعاصمة الجزائرية خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو المقبل.



وأوضح رئيس الاتحادين العربي والأفريقي أن اللجنة المنظمة تعمل بصورة مستمرة بالتنسيق مع الجانب الجزائري من أجل توفير كافة عوامل النجاح للبطولة، مؤكدًا أن الحدث يمثل محطة مهمة في أجندة اللعبة خلال عام 2026.



وأشار عمرو حسين إلى أن "البطولة العربية الأفريقية في الجزائر ستكون واحدة من أقوى النسخ التي شهدتها اللعبة خلال السنوات الأخيرة، في ظل الإقبال الكبير من الاتحادات الوطنية والأندية للمشاركة، وهو ما يعكس حجم التطور الذي تشهده كرة السرعة وانتشارها المتزايد داخل القارة الأفريقية والوطن العربي."



واختتم تصريحاته قائلًا: "نسعى من خلال هذه البطولات إلى اكتشاف مواهب جديدة، ورفع المستوى الفني للاعبين، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، بما يخدم مستقبل كرة السرعة ويقربها من التواجد الدائم في الدورات الرياضية الكبرى."

ومن المنتظر أن تشهد البطولة العربية الأفريقية مشاركة واسعة من المنتخبات والأندية العربية والأفريقية، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس الطفرة التي حققتها اللعبة خلال الفترة الأخيرة على المستويين العربي والدولي.