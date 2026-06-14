هل يواجه الزمالك أزمة جديدة؟ تصريحات مثيرة حول آلية شكاوى الاتحاد الإفريقي

أثار الناقد الرياضي أحمد جلال حالة من الجدل، بعد تعليقه على آلية منح التراخيص للأندية من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما يتبعها من إجراءات في حال وجود اعتراضات رسمية.

الاتحاد الافريقي

وأوضح جلال عبر حسابه على موقع “فيسبوك” ، نقلًا عن تصريحات منسوبة للاتحاد الإفريقي، أنه في حال منح ترخيص لنادٍ لا يستوفي المعايير المطلوبة، يحق لأي طرف متضرر تقديم شكوى رسمية إلى “كاف”، على أن تبدأ لجان الاتحاد إجراءات التحقيق فور استلام الشكوى وفق اللوائح المنظمة.

وتساءل الناقد الرياضي حول ما إذا كانت هذه الآلية تحمل إسقاطًا على تدخلات محتملة من جانب الأهلي، أم أنها مرتبطة بالأطراف التي اختصمت الزمالك في قضايا سابقة انتهت إلى صدور أحكام نهائية ونافذة.

وأكد جلال أن الثابت حتى الآن هو حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية ومشاركته في دوري أبطال إفريقيا، إلا أن المشهد لا يزال قابلًا لعدة تطورات.