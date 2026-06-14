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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عزو المريمي: كأس ليبيا بداية الحلم مع أهلي طرابلس.. وطموحي حصد المزيد من الألقاب

عزو المريمي
عزو المريمي
حسن العمدة

أعرب عزو المريمي مهاجم أهلى طرابلس، عن شعوره بالفخر بعد تحقيق ثاني ألقابه مع الزعيم، بعد التتويج بكأس ليبيا على حساب أهلى بنغازي عقب الفوز عليه بهدف نظيف يوم 9 يونيو الماضي على ستاد القاهرة الدولي. 
 

قال مهاجم أهلى طرابلس صاحب الـ 27 عامًا في تصريحات صحفية: "أشعر بسعادة كبيرة وفخر لا يوصف بعد التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس. هذا اللقب له مكانة خاصة جدًا بالنسبة لي لأنه أول بطولة أحققها بقميص النادي، ولذلك سيظل محفورًا في ذاكرتي طوال مسيرتي الكروية". 
 

أضاف: "منذ اليوم الأول لانضمامي إلى الفريق كنت أحلم بأن أساهم في إسعاد جماهير أهلي طرابلس وأن أضع بصمتي في تحقيق الألقاب، والحمد لله نجحنا في تحقيق أول خطوة مهمة بهذا التتويج". 
 

أكمل: "جميع اللاعبين قدموا مجهودًا استثنائيًا طوال بطولة كأس ليبيا، والجهاز الفني والإدارة وفروا لنا كل الظروف المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز. أعتقد أن هذا اللقب هو ثمرة العمل الجماعي والتضحيات التي قدمها الجميع طوال الفترة الماضية".

واصل: "أود أن أهدي هذا الإنجاز إلى جماهير أهلي طرابلس الوفية التي ساندتنا في كل الظروف، وكانت دائمًا مصدر قوة ودافع لنا من أجل القتال داخل الملعب. كما أشكر زملائي اللاعبين الذين كانوا عائلة واحدة طوال الموسم، لأن النجاح لا يتحقق بجهد فردي بل بروح المجموعة". 
 

وعن أهدافه وطموحاته المستقبلية مع أهلي طرابلس، رد المريمي: "على المستوى الشخصي، أعتبر هذا اللقب بداية وليس نهاية. لدي طموحات كبيرة مع أهلي طرابلس بقيادة مديره الفني المخضرم حسام البدري، وأتمنى أن أحقق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة. هدفي أن أواصل تطوير مستواي وأن أكون عنصرًا مؤثرًا في الفريق، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص أو تقديم الإضافة التي يحتاجها الفريق في كل مباراة". 
 

انضم عزو المريمي إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي الصيف الماضي، ونجح الزعيم في خطف الصفقة بعد صراع كبير مع الإتحاد الليبي، وشارك المريمي في 24 مباراة بجميع المسابقات مع أهلى طرابلس وسجل 11 هدفًا وصنع هدفين، وكان قد توج المريمي بلقب كأس السوبر الليبي مع زعيم الأندية الليبية في ديسمبر الماضي.

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