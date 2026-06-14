أحمد سمير سليمان يفتتح النسخة السادسة من كأس مصر للميني فوتبول

افتتح أحمد سمير سليمان، مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، منافسات بطولة كأس مصر للميني فوتبول للموسم السادس (2025-2026)، مساء السبت 13 يونيو 2026، على ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول، وسط حضور عدد من مسؤولي الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الفريقين المشاركين في المباراة الافتتاحية.

وانطلقت البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، قبل أن تجمع المباراة الأولى بين أكاديمية حبيب الكل، حاملة لقب النسخة الماضية، ومركز شباب كفر العلو، في مواجهة قوية اتسمت بالندية والإثارة منذ الدقائق الأولى.

ونجحت أكاديمية حبيب الكل في حسم اللقاء لصالحها بهدف دون رد، جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، مستفيدة من خبرة لاعبيها الدوليين. وسجل محمد سامح محمد هدف المباراة الوحيد، ليصبح صاحب أول أهداف النسخة السادسة من بطولة كأس مصر للميني فوتبول.

ورغم الخسارة، قدم حارس مرمى مركز شباب كفر العلو، يحيى عمار محمود، أداءً مميزًا نال على إثره جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث قام أحمد سمير سليمان بتكريمه عقب نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة متابعة من الكابتن أحمد الشناوي، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري للميني فوتبول والخبير الدولي، فيما أدار اللقاء طاقم تحكيم دولي ضم الحكام خالد أمين، ومحمد عبد المجيد، ووائل شيتوس.

وعقب المباراة، أكد أحمد سمير سليمان أن رياضة الميني فوتبول في مصر تواصل تحقيق النجاحات والإنجازات عامًا بعد عام، مشيرًا إلى أن الاتحاد نجح خلال ست سنوات فقط من تأسيسه في تنظيم ستة مواسم من دوري الممتاز للرجال، وست نسخ من كأس مصر، وخمسة مواسم لدوري السيدات، بالإضافة إلى بطولات الناشئين والبراعم بمختلف المراحل العمرية.

وأضاف أن الاتحاد حقق نجاحات دولية بارزة، من بينها التتويج بكأس العالم للسيدات، بعد الفوز التاريخي على منتخب البرازيل في المباراة النهائية، إلى جانب حصد لقب كأس الأمم الأفريقية للرجال، والبطولة العربية للمنتخبات، وتحقيق المركز الرابع عالميًا على مستوى الشباب.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الإنجازات لم تقتصر على البطولات فقط، بل شملت أيضًا إعداد وتأهيل أجيال جديدة من الحكام والمدربين، مؤكدًا فخره بإدخال رياضة الميني فوتبول إلى مصر وتأسيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، الذي أصبح يضم منظومة متكاملة من المناطق واللجان والكفاءات الوطنية المخلصة لخدمة الشباب والرياضة المصرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن طموحات الاتحاد لا تزال مستمرة لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية، موجهًا التحية لكل من ساهم في مسيرة الاتحاد، ومرددًا: "تحيا مصر بشبابها، تحيا مصر رئيسًا وشعبًا وجيشًا وشرطة".