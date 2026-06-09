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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير : احتمالات تأخير انطلاق الدوري المصري بسبب أمم أفريقيا

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل استعدادات النادي الأهلي لخوض بطولة الدوري المصري الموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : سيتم تأجيل انطلاق بطولة الدوري المصري حتى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس لخوض مباريات قبل تصفيات أمم أفريقيا.

وأوضح : الأهلي سيقسم فترة الإعداد على مرحلتين الأولى بدون اللاعبين الدوليين الموجودين في كأس العالم تزامنا مع تأخير بطولة الدوري ويبدأ الأهلي الإعداد باللاعبين الصاعدين لحين عودة الدوليين.

وأوضح : وسيتم منح فرصة للاعبين صغار في السن للمشاركة في التدريبات وفترة التحضير للموسم الجديد وحسم  الموقف سيكون مع تعيين المدير الفني الجديد .

واختتم شوبير تصريحاته : الأهلي سيترك كافة التفاصيل الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد للمدير الفني يحدد الطريقة والمشاركين ورغبته في إدخال لاعبين صغار. 

الأهلي الدوري المصري بطولة الدوري النادي الأهلي أمم أفريقيا

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