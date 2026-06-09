شوبير : احتمالات تأخير انطلاق الدوري المصري بسبب أمم أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل استعدادات النادي الأهلي لخوض بطولة الدوري المصري الموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : سيتم تأجيل انطلاق بطولة الدوري المصري حتى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس لخوض مباريات قبل تصفيات أمم أفريقيا.

وأوضح : الأهلي سيقسم فترة الإعداد على مرحلتين الأولى بدون اللاعبين الدوليين الموجودين في كأس العالم تزامنا مع تأخير بطولة الدوري ويبدأ الأهلي الإعداد باللاعبين الصاعدين لحين عودة الدوليين.

وأوضح : وسيتم منح فرصة للاعبين صغار في السن للمشاركة في التدريبات وفترة التحضير للموسم الجديد وحسم الموقف سيكون مع تعيين المدير الفني الجديد .

واختتم شوبير تصريحاته : الأهلي سيترك كافة التفاصيل الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد للمدير الفني يحدد الطريقة والمشاركين ورغبته في إدخال لاعبين صغار.