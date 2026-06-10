لانجيلير يكشف الفارق بين الدوري المصري والهولندي.. من أقوى وأصعب الدوريات

أشاد أرت لانجيلير، المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بالدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أنه لاعب مؤثر ويستمتع كثيرًا بمشاهدة أسلوبه داخل الملعب.

وقال لانجيلير، خلال ظهوره عبر برنامج «ملعب ON»، إن تريزيجيه يتميز باللعب الإيجابي وروح الفريق العالية، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يكون منشغلًا بمصلحة الفريق ويحرص على توجيه وتحفيز زملائه من أجل تقديم أفضل أداء.

وأضاف أنه لاحظ خلال عمله أن الدوري المصري يتميز بصعوبة جميع مبارياته، على عكس الدوري الهولندي الذي يعرفه جيدًا، موضحًا أن هناك أندية كبرى مثل آيندهوفن وفاينورد قد تخوض بعض المباريات السهلة، بينما في مصر كل مواجهة تُعد بمثابة “معركة” تتطلب القتال حتى النهاية لحسم الفوز.

واختتم بأن هذه الصعوبة تمثل أحد أبرز مميزات الدوري المصري، وتعكس قوة المنافسة بين الفرق طوال الموسم.