«لن يلعب في مصر».. فرج عامر: دوري روشن السعودي «أولوية» لدى أحمد عبدالقادر الفترة المقبلة

كشف المهندس فرج عامر، عن موقف اللاعب أحمد عبد القادر من العودة للدوري المصري خلال الموسم المقبل.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “أحمد عبد القادر أكد أنه لن يلعب في مصر، ولا توجد مباحثات أو مفاوضات مع الزمالك، هدفه الأول اللعب في دوري روشن السعودي”.

من جانب آخر، كان قد دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة خلال الأيام الماضية مع أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي السابق والمحترف حاليًا في صفوف نادي الكرمة العراقي، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء، يقود بنفسه ملف التفاوض مع اللاعب، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك منحت وعودًا بحل أزمة القيد وتسوية المديونيات خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة وتدعيم الفريق بشكل قوي.