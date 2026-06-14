أحمد عيد عبد الملك: حسام حسن سيغير طريقه اللعب أمام بلجيكا بسبب " دوكو"

قال احمد عيد عبد الملك ، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ، ان مواجهة المنتخب امام بلجيكا غدا الاثنين في بدايه مشوار الفراعنة في المونديال، ستكون في غايه القوة والصعوبة، ولكن في الوقت نفسه أكد ان لاعبي المنتخب لديهم القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم من تحقيق نتيجة ايجابية



وأضاف عبد الملك في تصريحات لبرنامج " لعبه والتانية " مع الإعلامي كريم رمزي ، عبر اذاعة ميجا اف ام ، ان الجهاز الفني بقيادة ، حسام حسن ، سيقوم بتغيير طريقه اللعب من اجل احكام الرقابه علي دوكو نجم المنتخب البلجيكي ، واصفاً انه الأفضل بين عناصر.

منتخب بلاده



وشدد أن محمد هاني لن يكون الوحيد المكلف برقابه دوكو ، مشيراً الي ان الجهاز الفني سيحكم الرقابه عليه بأكثر من لاعب



وأوضح انه علي الجهاز الفني تنظيم شكل المنتخب من خلال التوازن بين الدفاع والهجوم، وقال : ان اللعب تحت الكورة وهي الطريقه التي اعتمد عليها الجهاز الفني في امم افريقيا الماضية ستعرض اللاعبين لضعف شديد في اللياقه البدنية وتحديداً في الشوط التاني