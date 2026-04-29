صحة الإسكندرية: فحص 2200 مواطن في قافلتين طبيتين ببنجر 6 و7 ببرج العرب

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلتين طبيتين شاملتين بوحدتي "بنجر 6" و"بنجر 7" التابعتين لإدارة برج العرب الصحية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

صرح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القوافل شملت 6 تخصصات طبية حيوية هي (الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، تنظيم الأسرة، والأسنان)، بمشاركة فريق طبي وإداري متميز يضم 34 عضواً من الكوادر الطبية والمعاونين بمديرية الشئون الصحية.

استهدفت القوافل المناطق البعيدة عن الخدمات المركزية، حيث قدمت خدماتها يومي الاثنين والثلاثاء في "بنجر 7"، ثم تابعت عملها يومي الأربعاء والخميس في "بنجر 6"، وهي مناطق تبعد قرابة 28 كم عن مستشفى برج العرب المركزي، لضمان وصول الرعاية الصحية للمناطق الأكثر احتياجاً.

كشف التقرير الختامي عن توقيع الكشف الطبي على 2200 مريض مع صرف العلاج بالمجان تماماً، بالإضافة إلى تحويل 27 حالة حرجة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات والتدخلات الجراحية اللازمة، مع البدء في إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

أجرت الفرق الطبية المختصة 494 تحليلاً بمعمل الدم و364 تحليلاً بمعمل الطفيليات، علاوة على فحص 219 من مرافقِي المرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكري، بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.

نفذت إدارة القوافل برامج للتثقيف الصحي استفاد منها 848 مواطناً من أهالي المنطقتين، حيث شملت الندوات التوعوية موضوعات صحية متنوعة لرفع الوعي الوقائي لدى المواطنين، تحت إشراف الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية.