الوذمة الشحمية علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما

الوذمة الشحمية أو الليبوديما هي حالة يحدث فيها تراكم غير طبيعي للدهون، غالبًا في الساقين وأحيانًا الذراعين، وقد تسبب ألمًا وتؤثر في الحياة اليومية، لكن توجد وسائل قد تساعد في التعامل معها.

تُعد الليبوديما أكثر شيوعًا لدى النساء، وعادة ما تؤثر في جانبي الجسم بشكل متساوٍ.

علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما

-الأرداف والفخذين والساقين تبدو أكبر بشكل غير متناسب مع بقية الجسم.

-الخصر يبدو أنحف مقارنة بالجزء السفلي من الجسم.

-الجزء العلوي من الجسم أصغر بوضوح مقارنة بالساقين، خاصة في المراحل المبكرة.

من العلامات المميزة لها:

-تضخم الأرداف والفخذين والساقين، مع بقاء القدمين غير متأثرتين غالبًا.

-قد تؤثر أحيانًا في الذراعين، بينما لا تتأثر اليدان عادة.

-الجلد في المناطق المصابة قد يكون ناعمًا وباردًا، وقد يبدو بمظهر يشبه قشر البرتقال.

-ألم أو حساسية عند اللمس.

-الشعور بثقل في الأطراف المصابة.

-سهولة حدوث الكدمات.

انتبه؛

-تختلف الأعراض من شخص لآخر

-بعض الحالات تكون خفيفة ولا تؤثر كثيرًا في الحياة اليومية، بينما قد يعاني آخرون مشكلات جسدية ونفسية بسبب التغيرات التي تحدث للجسم.

المهم أن الوذمة الشحمية ليست مجرد زيادة وزن، بل حالة صحية تحتاج فهمًا وتشخيصًا صحيحًا.