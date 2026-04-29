قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسعار وبرامج الحج 2026.. التفاصيل الكاملة وموعد الانطلاق

عبد الفتاح تركي

أسعار وبرامج الحج 2026 .. تشهد محركات البحث في مصر خلال الأيام الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستعلام عن أسعار وبرامج الحج 2026، بالتزامن مع اقتراب انطلاق أولى رحلات الموسم، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بحج الجمعيات الأهلية والحج السياحي، خاصة في ظل تنوع البرامج واختلاف مستوياتها بما يلائم مختلف الفئات .

موعد انطلاق رحلات حج الجمعيات الأهلية 2026

تستعد بعثات حج الجمعيات الأهلية لبدء أولى رحلاتها خلال موسم 2026، إذ من المقرر أن تنطلق أولى الرحلات اعتبارًا من يوم 8 مايو المقبل متجهة إلى المدينة المنورة، على أن تتوالى بعدها رحلات باقي الأفواج بشكل تدريجي وفق الجداول المحددة لكل مجموعة، بما يضمن تنظيم عملية السفر ووصول الحجاج في المواعيد المقررة .

ويأتي هذا التنظيم في إطار الاستعدادات المكثفة لتيسير إجراءات السفر والإقامة، مع مراعاة توزيع الرحلات بما يحقق انسيابية في التفويج وتجنب التكدس، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين هذا العام .

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026 دون تذاكر الطيران

أعلنت الجهات المعنية عن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026، مع التأكيد على أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة تذاكر الطيران، وقد تم تحديدها وفق ثلاثة مستويات رئيسة لتناسب مختلف الشرائح، وجاءت على النحو الآتي .

المستوى الأول سجل نحو 415 ألف جنيه، وهو الأعلى من حيث مستوى الخدمات المقدمة والإقامة .

المستوى الثاني بلغ نحو 262 ألف جنيه، ويقدم خدمات متوسطة تلائم شريحة كبيرة من المواطنين .

المستوى الثالث جاء بقيمة 228 ألف جنيه، ويعد الخيار الاقتصادي الأقل تكلفة ضمن برامج الجمعيات الأهلية .

الحج السياحي

تفاصيل برامج الحج السياحي 2026 في مصر

في سياق متصل، اعتمدت وزارة السياحة والآثار 9 برامج متنوعة للحج السياحي خلال موسم 2026، حيث تبدأ أسعار هذه البرامج من 220 ألف جنيه للمستوى البري، وتصل إلى 645 ألف جنيه لبرنامج أبراج كدنَة الفاخر، وذلك دون احتساب تكلفة تذاكر السفر .

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي من مطار القاهرة يوم 7 مايو 2026، قبل يوم واحد من بدء رحلات حج الجمعيات الأهلية، بما يعكس جاهزية مبكرة لتنظيم هذا النوع من الحج الذي يشهد إقبالًا متزايدًا سنويًا .

أسعار برامج الحج السياحي 2026 وتوزيع المستويات

تم تقسيم برامج الحج السياحي هذا العام إلى 4 مستويات رئيسة، بإجمالي عدد تأشيرات يصل إلى نحو 30 ألف و500 تأشيرة، مع ملاحظة انخفاض الأسعار مقارنة بموسم 2025، حيث تراوح الفارق بين 5 آلاف و20 ألف جنيه للبرنامج الواحد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين .

كما شهد موسم 2026 إضافة برنامج جديد لأول مرة، وهو برنامج أبراج كدنَة ضمن فئة البرامج الفندقية الفاخرة، ليمنح الحجاج تجربة إقامة متميزة بالقرب من المشاعر المقدسة .

ضوابط الحج السياحي 2026

وجاءت أسعار البرامج السياحية وفق التفاصيل الآتية:

برنامج خمس نجوم أبراج كدنَة بفئة واحدة سجل 645 ألف جنيه .

برنامج خمس نجوم أ بلغ 560 ألف جنيه .

برنامج خمس نجوم ب وصل إلى 500 ألف جنيه .

برنامج اقتصادي طيران أ سجل 285 ألف جنيه .

برنامج اقتصادي طيران ب بلغ 265 ألف جنيه .

برنامج اقتصادي طيران ج وصل إلى 245 ألف جنيه .

برنامج الحج البري أ سجل 250 ألف جنيه .

برنامج الحج البري ب بلغ 240 ألف جنيه .

برنامج الحج البري ج جاء بسعر 220 ألف جنيه .

إقبال متزايد على متابعة أسعار الحج 2026

يعكس تنوع البرامج والأسعار المطروحة هذا العام حرص الجهات المنظمة على تلبية احتياجات مختلف الفئات، سواء من الباحثين عن الخدمات الفاخرة أو البرامج الاقتصادية، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات البحث عن تفاصيل الحج 2026 في مصر خلال الفترة الحالية، خاصة مع قرب انطلاق أولى الرحلات رسميًا .

كما يسهم إعلان الأسعار بشكل واضح ومبكر في مساعدة المواطنين على اتخاذ القرار المناسب واختيار البرنامج الذي يتوافق مع إمكانياتهم، في ظل المنافسة بين برامج الحج المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد