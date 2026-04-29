إصابة 3 أشخاص إثر انهيار سقف عقار بحي أبو الريش في دمنهور

شهد حي أبو الريش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، حادث انهيار جزئي بأحد العقارات السكنية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، وسط حالة من الاستنفار الأمني وسرعة الاستجابة من الأجهزة التنفيذية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع انهيار سقف داخل مبنى مكون من 3 طوابق بحي أبو الريش بجوار سوق مرعي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الانهيار وقع بسقف الطابق الأول للمبنى.

وعقب وقوع الحادث دفع مرفق إسعاف البحيرة بـ 4 سيارات إسعاف مجهزة لتأمين الموقع ونقل المصابين، وتم فرض طوق أمني حول العقار من قبل الأجهزة الأمنية لضمان سلامة المارة والمباني المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاجات اللازمة.

وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والوقوف على مدى سلامته الإنشائية، وضمان عدم تأثر العقارات المحيطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.