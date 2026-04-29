الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بمحافظة البحيرة

تطوير وتشغيل المجازر بالبحيرة
ايمان البكش

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بمحافظة البحيرة.

تطوير المجازر الحكومية 

وتضمنت مراسم التوقيع التى عقدت فى مقر الوزارة بالعاصمة بالجديدة، إدارة وتشغيل عدد من المجازر والمنشآت الحيوية، أبرزها: عنابر الذبح بمجمع مجازر دمنهور، ومسمط مجزر دمنهور، بالإضافة إلى مجزر رشيد المطور، ومجزر لقانة المطور بمركز شبراخيت.

وقع على العقود اللواء حسن موافى سكرتير عام محافظة البحيرة وعمرو مصطفى سالم نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرينا فوود ، بحضور الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من قيادات الشركة والمحافظة .

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية المطورة ضمن جهود الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات والحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف وتحقيق أقصى استفادة منها للمحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه خلال الفترة من 28 أبريل 2025 وحتى توقيع هذا العقد يكون قد مر عام كامل على توقيع عقود استثمار أول مجزر وهو مجزر شبرا الخيمة بالقليوبية وقد تم خلال هذا العام توقيع عقود لتشغيل وإدارة 15 مجزر على مستوى الجمهورية كأول تطبيق لهذه المنظومة.

وأشارت إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ رفع كفاءة جميع المجازر و تحديث البنية التحتية لها وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة والعمل على زيادة الإنتاجية للمجازر بالشكل الصحى الآمن للحوم وذلك بالتوازي مع الوصول لتسليم وتشغيل عدد 36 مجزراً قامت الوزارة بتطويرهم ورفع كفاءتهم خلال الفترة الماضية.

ووجهت د.منال عوض، بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها فى مختلف محافظات الجمهورية ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء جميع محافظات الجمهورية.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة تعمل على تبني نموذج احترافي لإدارة وتشغيل المرافق الحيوية، يستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، ورفع كفاءة التشغيل، وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري وفق أعلى معايير الجودة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في أساليب الإدارة، من خلال تطبيق أحدث النظم التكنولوجية ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمعدات والمنشآت، ويضمن استدامة الأداء وجودة الخدمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية في تطبيق هذا النموذج المتطور، بما يسهم في تحسين إدارة الأصول الخدمية ورفع كفاءة الأداء داخل المجازر، مع المتابعة المستمرة لضمان الانضباط الكامل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأوضحت محافظ البحيرة أن هذا التوجه يأتي في إطار تبني نموذج حديث لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية يقوم على إشراك القطاع الخاص، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة داخل المجازر الآلية ونصف الآلية، إلى جانب تحسين منظومة الخدمات المرتبطة بتداول اللحوم.

كما أشارت د.جاكلين عازر إلى أن هذا النظام يحد من الذبح العشوائي من خلال قصر عمليات الذبح على المجازر المعتمدة، بما ينعكس على تحسين الأوضاع البيئية والصحية داخل المدن والمراكز، وتحقيق الانضباط داخل المنظومة، كما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مستدام عبر الحفاظ على الأصول العامة وإدارتها بكفاءة من خلال جهات متخصصة، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة، ويضمن استمرارية التشغيل والصيانة وفق معايير احترافية.

وأكدت محافظ البحيرة على أن النظام يستهدف تطوير منظومة تداول اللحوم من خلال الالتزام باستخدام وسائل نقل مبردة ومطابقة للاشتراطات الفنية، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج وسلامته حتى وصوله إلى المستهلك.

