حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

أعلنت المدارس أنه قد تقرر رسمياً حجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

وحذرت المدارس من أنه سيتم إعداد كشوف بأسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة ، لإرسالها للشؤون القانونية بالإدارات التعليمية ، ليتم التحويل الإجباري للطالب من المدارس اللغات إلى مدارس "الحكومة العربي" مع بداية العام الجديد.

وأوضحت المدارس أنه بخصوص الفئات المعفاة من مصروفات المدارس ،فيجب على جميع الفئات المستحقة للإعفاء تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك فوراً ، مشددة على أن الإعفاء يشمل المصروفات الدراسية فقط، ولا يوجد أي إعفاء من مصروفات الكتب المدرسية؛ لذا يجب سداد قيمتها لضمان استقرار وضع الطالب.

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات مؤكدة ما يلي :