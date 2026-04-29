تعمل على مدار 24 ساعة.. قائمة الأنشطة المستثناة من قرار الغلق الصيفي

بدأت المحافظات أمس (28 أبريل) العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المنشآت التجارية، إيذاناً بانتهاء فترة المواعيد الاستثنائية.

وفيما يلي تفاصيل المواعيد لجميع الأنشطة:

مواعيد غلق المحال خلال التوقيت الصيفي:

تقرر أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًّا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تمتد حتى الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية.

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات:

وعن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فتفتح يوميًّا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمات "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق الصيفي

كما يستثنى القرار بعض الأنشطة من الالتزام بهذه المواعيد مثل: محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، إضافة إلي المحال ذات الطابع الليلي كمحال بيع الفاكهة والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

وشددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على ضرورة متابعة آليات تطبيق مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم وفق التوقيت الصيفى بكل حزم.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القيادات التنفيذية بضرورة التنسيق مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع القيام بالحملات اللازمة من قبل لجان المتابعة في المدن والمراكز والأحياء، للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات والشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ العامة بالوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، مناشدة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين.