إيران تطالب مجلس الأمن بالضغط على واشنطن للإفراج عن سفنها المحتجزة

دعا مندوب إيران في رسالة لجوتيريش، مجلس الأمن لمطالبة واشنطن بالإفراج الفوري عن سفننا المحتجزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن ما يلفت الانتباه بشأن الرئيس دونالد ترامب هو سرعة تشكّل المواقف السياسية حوله داخل الحزب الجمهوري، وتأثر معدلات التأييد له في هذا السياق.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، أن ترامب لم يحصل على تفويض دستوري واضح بشأن العمليات العسكرية، ولم ينجح في إنهاء الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن قراراته المرتقبة، ومنها ما يتعلق بإعادة نشر أو سحب القوات الأمريكية، قد تثير جدلًا قانونيًا بشأن الالتزام بـ "قانون صلاحيات الحرب"، إلى جانب احتمال دخول البيت الأبيض في مواجهة مع الكونجرس.

وأشارت إلى أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة تتسم بالتجاذب، حيث يميل الكونجرس في بعض الأحيان إلى تجنب اتخاذ مواقف حاسمة قد تُستخدم ضده سياسيًا، سواء في حال نجاح أو فشل سياسات الرئيس.







