قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما معنى الحج الأكبر المذكور في القرآن؟.. اعرف المقصود به وسبب تسميته
فلكيا.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026
وزير التعليم العالي: استراتيجية طموحة لتحويل مصر لمركز إقليمي للتعليم بالشرق الأوسط وإفريقيا
فيفا يُقر «قوانين فينيسيوس» الجديدة لمواجهة العنصرية وسوء السلوك في الملاعب
استعدوا لموجة حارة قادمة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء
«ميناب 168» بمجموعة مصر .. قرار مفاجئ من طهران بشأن منتخب إيران في المونديال
طلاب الثانوية يتألقون .. أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين في مسابقة «مستقبل الوقود الحيوي»
إعلامي: الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام الزمالك بنسبة 80%.. «وهذا موقف زيزو وياسر إبراهيم»| فيديو
تصعيد جديد.. تامر عبدالمنعم يُوكّل ياسر قنطوش لتحرير محضر ضد محمود حجازي | خاص
بسمة وهبة تتعرّض لحادث سير على محور 26 يوليو | صور
عمر جابر يطلب برنامجًا تأهيليًا خاصًا للحاق بنهائي الكونفدرالية.. «الغندور» يكشف الكواليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن بيضاء
آية الجارحي

ارتفاع جديد شهدته أسعار الدواجن المزارع والأسواق، وصعد سعر الكيلو خلال أسبوع بنحو 7 جنيهات.

أسعار الدواجن في مصر  

وبداية الشهر الجاري كانت أسعار الدواجن قد ارتفعت بنحو 8 جنيهات.

ويشهد سعر الدواجن حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا بشكل قوي، بفعل الأعياد وزيادة الطلب.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض الاحد 29-4-2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 86 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 96 و100  جنيه وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

اقرأ أيضًا:
 

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 86 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 96 و100 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 85و90 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 96 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 106 و110 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 115 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيها .

الكتكوت "ساسو": 17 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهات.

كتكوت فيومي 15 جنيهات

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 99و105 جنيهات.

سعر البانيه: بين 220 و240 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 ل 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.


 

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
ما هو الكركم ولماذا يحظى بكل هذه الشهرة؟
لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
