طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
آية التيجي

تحرص العديد من الأمهات على تقديم وصفات متنوعة لأطفالهن تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية، لذا سنقدم طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل التي تُعد من أكثر الأطعمة المحببة للصغار. 


ومن بين الوصفات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، تأتي فطائر السمسم بالجبن والعسل كأحد الخيارات المميزة التي تمزج بين الطعم الحلو والمالح في توازن مثالي، مما يجعلها مناسبة للأطفال والكبار على حد سواء. 

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

المقادير:
3 أكواب دقيق
بيضة
علبة زبادي
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
ماء دافئ للعجن
جبنة براميلي (للحشو)
للتغطية:
سمسم محمص
عسل أسود مذاب في ماء

طريقة التحضير:
ـ في وعاء كبير، يتم خلط المكونات الجافة جيدًا (الدقيق، الخميرة، السكر، الملح).
ـ يضاف البيض والزبادي والزيت مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
ـ يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.
ـ تترك العجينة لتختمر لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.
ـ تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم تُفرد وتحشى بالجبنة وتُشكل على هيئة رول.
ـ تُغمس الرولات في خليط العسل والماء، ثم تُغطى بالسمسم المحمص.
ـ تُخبز في فرن ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا.

فوائد فطيرة السمسم بالجبن والعسل

ويعتبر السمسم مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والدهون الصحية، بينما يمد الجبن الجسم بالبروتين الضروري للنمو، ويضيف العسل حلاوة طبيعية صحية بديلة للسكر الأبيض.

فطائر السمسم فطائر بالجبن والعسل وصفات فطائر صحية طريقة عمل الفطائر فطائر للأطفال معجنات سهلة وسريعة وصفات بالسمسم فطائر منزلية هشة فطائر العسل والجبن أكلات للأطفال صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الدولار

بعد ارتفاعه .. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جمال شعبان

كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

ترشيحاتنا

يوتيوب

يوتيوب يختبر «البحث الحواري» بالذكاء الاصطناعي التوليدي

تيك توك

«سايبر ديك».. ثورة الحواسيب المنزلية تجتاح «تيك توك»

DJI Mic 3

DJI Mic 3 .. ثورة الصوت اللاسلكي في منظومة «أوزمو»

بالصور

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد