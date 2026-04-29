طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

تحرص العديد من الأمهات على تقديم وصفات متنوعة لأطفالهن تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية، لذا سنقدم طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل التي تُعد من أكثر الأطعمة المحببة للصغار.



ومن بين الوصفات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، تأتي فطائر السمسم بالجبن والعسل كأحد الخيارات المميزة التي تمزج بين الطعم الحلو والمالح في توازن مثالي، مما يجعلها مناسبة للأطفال والكبار على حد سواء.

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

المقادير:

3 أكواب دقيق

بيضة

علبة زبادي

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن

جبنة براميلي (للحشو)

للتغطية:

سمسم محمص

عسل أسود مذاب في ماء

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

طريقة التحضير:

ـ في وعاء كبير، يتم خلط المكونات الجافة جيدًا (الدقيق، الخميرة، السكر، الملح).

ـ يضاف البيض والزبادي والزيت مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

ـ يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

ـ تترك العجينة لتختمر لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

ـ تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم تُفرد وتحشى بالجبنة وتُشكل على هيئة رول.

ـ تُغمس الرولات في خليط العسل والماء، ثم تُغطى بالسمسم المحمص.

ـ تُخبز في فرن ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا.

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

فوائد فطيرة السمسم بالجبن والعسل

ويعتبر السمسم مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والدهون الصحية، بينما يمد الجبن الجسم بالبروتين الضروري للنمو، ويضيف العسل حلاوة طبيعية صحية بديلة للسكر الأبيض.