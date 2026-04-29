أخبار العالم

تفاصيل صادمة .. أسطول الظل الروسي يخدع رئيس الوزراء البريطاني

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
ناصر السيد

أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز أن قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الشهر الماضي بالسماح للجيش البريطاني بتفتيش سفن ما يُسمى بـ"أسطول الظل" الروسي لم يكن له تأثير واضح على عدد السفن التي تعبر المياه البريطانية.

في الشهر الذي تلى تهديد ستارمر في 25 مارس، عبرت 98 سفينة روسية على الأقل خاضعة للعقوبات البريطانية مياهها، وهو عدد مماثل تقريبًا لكل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية.

لم يُعلن عن أي تفتيش أو احتجاز لهذه السفن، التي عادةً ما تتسم بهيكل ملكية غامض، ويمكنها نقل النفط والحبوب والأسلحة، وغالبًا ما يكون ذلك لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتُظهر بيانات تتبع مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن 63 سفينة عبرت على بُعد 12 ميلًا بحريًا من الساحل في القناة الإنجليزية، وهي أقصر طريق بين بحر البلطيق وجنوب أوروبا.

عبرت 35 سفينة أخرى المنطقة الاقتصادية الخالصة لبريطانيا، التي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل، وتحديدًا حول شمال اسكتلندا.

وقالت إليزابيث براو، خبيرة الأمن البحري في المجلس الأطلسي بواشنطن: "يجب المتابعة سريعًا بعمليات تفتيش السفن، وإلا ستستنتج تلك السفن أن التهديد كان مجرد كلام فارغ، وهذا هو الوضع المؤسف الذي نعيشه الآن".

وقد قامت دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا وبلجيكا والسويد، في الأشهر الأخيرة، بتفتيش سفن تابعة لـ"الأسطول الظل" الروسي واحتجازها.

وتُدرج لندن 544 سفينة مرتبطة بـ"الأسطول الظل" الروسي على قائمة عقوباتها.

أشارت البيانات إلى أن ما لا يقل عن عشر سفن عابرة قامت بعمليات "تضليل" - أي تعطيل أو التلاعب بأنظمة التتبع الخاصة بها - أثناء عبورها المياه البريطانية.

ويؤكد الكرملين أن العقوبات المفروضة على سفنه غير قانونية، ووصف سياسة بريطانيا الأخيرة بأنها "خطوة عدائية للغاية" قد تستدعي ردًا انتقاميًا.

