أسامة كمال : إطلاق النار قرب حفل ترامب يثير الشكوك .. ويُستبعد وصفها بمحاولة اغتيال

قال الإعلامي أسامة كمال إن واقعة إطلاق النار التي شهدها محيط حفل عشاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثير العديد من علامات الاستفهام، معتبراً أنه من الصعب تصنيفها كحادث عفوي أو محاولة اغتيال بالمعنى التقليدي.

وخلال تقديمه برنامج "مساء DMC" على قناة DMC، أوضح كمال أن تفاصيل الواقعة وطريقة التعامل معها لا تتسق مع وصف محاولة اغتيال، مشيراً إلى وجود تساؤلات حول ملابسات الحادث.

وأضاف أن ترامب يُعرف بحرصه على الظهور الإعلامي واستثمار اللحظات المؤثرة، لافتاً إلى أنه نجح في توظيف هذا المشهد سياسياً وإعلامياً من خلال تعزيز صورة “الشخص المستهدف” أمام مؤيديه.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي استغل الواقعة أيضاً في الترويج لبعض أفكاره ومشروعاته، من بينها الحديث عن إنشاء قاعة احتفالات داخل البيت الأبيض، بما يعزز حضوره الرمزي في المشهد السياسي الأمريكي.