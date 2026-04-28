بسمة وهبة : قضية الدكتور العوضي بقت أهلي وزمالك .. وده مش صح

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها ترغب في مناقشة موضوع الدكتور ضياء العوضي «من منظور الحقيقة»، موضحة: «أنا شايفة إن الموضوع خد حجم كبير جداً وبقى صراع، بقى أهلي وزمالك ومين اللي هيغلب»، مؤكدة أن القضية تحولت من نقاش علمي إلى حالة جدل وانقسام.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «الدكتور العوضي بيعالج بنظام اسمه الطيبات، والله عايز تاخده خده أنت حر، مش عايز تاخده متاخدوش»، مشددة على أن القرار في النهاية «مسؤولية شخصية»، مع التأكيد على رفض فرض الرأي من أي طرف، قائلة: «لا اللي بياخده يغصب على اللي مبيخدوش، ولا العكس».

وأوضحت الإعلامية أن التجارب الفردية لا يمكن تعميمها، قائلة: «متجيش تقولي أنا طبقت فخفيت، ما ممكن تكون خفيت بسبب تاني»، مضيفة أن «اللي نفع معاك ممكن ما ينفعش مع غيرك»، في دعوة لعدم الانسياق وراء التجارب الشخصية دون وعي علمي.

واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة تهدئة الجدل، قائلة: «سيبوا بعض.. الناس حرة»، مشيرة إلى أن النقاش يجب أن يكون موضوعيًا بعيدًا عن التعصب والانقسام، وأن الأصل هو احترام حرية الاختيار دون فرض أو تشكيك.