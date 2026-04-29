الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع ومرتزقة كولومبيين

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء قرارًا يقضي بفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان القوني حمدان دقلو موسى، إلى جانب ثلاثة مرتزقة كولومبيين متهمين بتجنيد أفراد سابقين للقتال في السودان.

وأعلنت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن فرض العقوبات بناء على اقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والتي شملت القوني حمدان دقلو موسى، بسبب قيادته جهودا لقوات "الدعم السريع" لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.

وأضاف البيان أن العقوبات الأممية شملت أيضا ألفارو أندريس كويجانو بيسيرا، وكلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، وماتيو أندريس دوكي بوتيرو، الذين قال البيان إنهم لعبوا دورا محوريا في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين.

وزود الكولومبيين الثلاثة قوات الدعم السريع بالخبرة التكتيكية والتقنية، ويعملون جنود مشاة ومدفعيين ومشغلين للطائرات المسيرة والمركبات ومدربين، بل إن منهم من يدرب أطفالا للقتال في صفوف قوات الدعم السريع.