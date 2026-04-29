قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفنانة السودانية إسلام مبارك تكشف كواليس فيلم «ضي».. وتؤكد: مشاركته بمهرجان المركز الكاثوليكي أسعدني|حوار
دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء
«ماينفعش نكون بوابة عودة الأهلي».. كواليس حديث معتمد جمال للاعبي الزمالك
حظر صارم للتدخين في الجهات الحكومية .. غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمُخالفين
حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة
ما أفضل دعاء يُقال في الصباح؟.. 8 كلمات تجعل لك بكل خطوة توفيقًا
كريم الشناوي يكشف كواليس مشاركة محمد منير ودور هيثم دبور في فيلم «ضي»
الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع ومرتزقة كولومبيين
عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يُواجه جدلًا دستوريًا حول الصلاحيات العسكرية وتعقيدات مُتصاعدة في ملف إيران
عودة القرصنة الصومالية .. 3 أسباب وراء تهديد جديد يُلاحق الملاحة العالمية
هل يهبط اليوم؟.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حظر صارم للتدخين في الجهات الحكومية .. غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمُخالفين

حسن رضوان

شدّد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، على حظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الحكومية وعدد من الأماكن العامة، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين.

ونصت المادة (6 مكرراً 3) على حظر التدخين بكافة صوره داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن التي يحددها وزير الصحة. وألزمت المادة المدير المسؤول عن تلك الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين، مع توقيع غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه في حال الإخلال بذلك، بينما يعاقب المدخن نفسه بغرامة من 50 إلى 100 جنيه.

كما أكدت المادة (6 مكرراً 4) على تبني الحكومة سياسات سعرية وضريبية لرفع أسعار منتجات التبغ، باعتبارها وسيلة فعالة للحد من الاستهلاك، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.

ونصت المادة (6 مكرراً 5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، تضم في عضويتها الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني، تتولى وضع السياسات العامة لمكافحة التدخين ومتابعة تنفيذها، على أن تُعرض توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفي السياق ذاته، أوجبت المادة (6 مكرراً 6) إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة لمكافحة أضرار التدخين، مع منح أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بما يمكنهم من متابعة تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
طريقة عمل سلطة الديتوكس
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
