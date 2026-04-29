البطيخ فيه علامات بيضاء.. نصائح عاجلة للمواطنين قبل التناول

أكدت الدكتورة منال عز الدين الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز بحوث الزراعة، أن البطيخ من المحاصيل الصيفية المحببة لجميع المصريين، ومن الظواهر التي تظهر فيها وجود بعض الأشياء البيضاء، ويعتمد نمو البطيخ على أشعة الشمس.


وأضافت الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، أن ظهور هذه الأشياء البيضاء يرجع إلى عدم نموها بشكل كافٍ، أو عدم تعرضها للشمس في الوقت المطلوب، وذلك بسبب التغيرات الجوية.


وأشارت إلى أن العلامات البيضاء قد تكون أيضًا نتيجة ظروف جوية أدت إلى عدم نضج البطيخ بالشكل الكافي، مؤكدة أن البطيخ الذي به علامات بيضاء غير مضر بالجسم، وأن تناول المواطنين لمثل هذه الأنواع لا يسبب ضررًا.


ولفتت إلى أنه لا يوجد ما يُسمى بظهور نوع من الفاكهة قبل أوانه، فهذا أمر غير صحيح، لكن لكل نوع من الفاكهة موسم محدد للظهور، والبطيخ من الفاكهة الصيفية.


وأوضحت أن بعض ضعاف النفوس قد يقومون برش مواد على البطيخ، وهذه المواد تكون بهدف إيقاف نضج الفاكهة وزيادة حجمها، لذلك تنصح بعدم شراء أي فاكهة عليها مسحوق (بودر) من الخارج.


وأضافت أن من علامات نضج البطيخ أن يكون العنق الموجود في رأسه ناشفًا، كما تنصح المواطنين بشراء بطيخة كاملة الاستدارة، مشيرة إلى أن الطرق على البطيخة يُستخدم لمعرفة جودتها، فعندما يُصدر صوتًا مكتومًا من الداخل، فهذا يدل على أنها جيدة.

ونصحت المواطنين بغسل البطيخة قبل فتحها وتناولها، ونصحت المواطنين بعدم فتح البطيخة في الشارع، لآن السكينة المستخدمة في فتحها بنسبة كبيرة قد تكون غير صالحة.

