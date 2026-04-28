البحوث الزراعية يرد على أخبار البطيخ المسرطن

رد الدكتور سليمان عمران، أحد علماء مركز البحوث الزراعية ومدير برنامج البطيخ، على انتشار شائعات بشأن وجود بطيخ مسرطن، قائلا: “دي إشاعات يتطلع كل عام من ناس مغرضين يضربوا الإقتصاد المصري فى البطيخ”.

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “محصول البطيخ هذا العام والعام الذى قبله تم تصديره لألمانيا ومعظم دول أوروبا والخليج، ووزارة الزراعة يقوموا بأخذ عينات ويحللوها للبطيخ عندما يتم تنزيلها بالأسواق المصرية”.

وتابع: “محدش اشتكى من الموضوع دا .. ومفيش حاجة اسمها بطيخ مسرطن .. والمزارعين الآن لديهم وعي لكل شيء .. وكنت بالأمس فى مزرعة وأكلت من البطيخ عادي”.